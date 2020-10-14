AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محاضرة فنية للاعبي الأهلي بالمغرب

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق بفندق الإقامة بمدينة كازبلانكا؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي.

ومن المقرر أن يتحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال المحاضرة عن الأمور الفنية والخططية قبل التحرك لخوض المران الأول في المغرب. 

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع الثنائي موسي ماتالابا وأحمد سليمان، محللي الأداء بالجهاز الفني؛ من أجل التحضير لمباراة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شهدت الجلسة دراسة الفريق المنافس بشكل جيد، والاطلاع على عدد من المباريات الأخيرة للوداد المغربي، في إطار التحضير لمواجهة السبت التي تجمع الفريقين في الدار البيضاء.

وعكف «ماتالابا» و«سليمان» طوال رحلة السفر من القاهرة إلى المغرب على إعداد مجموعة من الفيديوهات المتنوعة لفريق الوداد؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه استعدادا لمواجهة السبت.

ووصلت بعثة الأهلي إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي إلى المغرب كلًا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي.

وينضم اليوم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى المغرب

الأهلي يصطحب شيف خاصًا لرحلة المغرب

استعدادا للسفر إلى المغرب.. بعثة الأهلي تتوافد إلى مطار القاهرة.. فيديو وصور

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

«موسيماني» يجتمع مع الجهاز المعاون بالأهلي في المغرب

موعد انضمام جيرالدو لبعثة الأهلي في المغرب

ترشيحاتنا

نجيب ساويرس: هشتري النادي الأهلي لو أتيحت لي الفرصة.. فيديو

فيديو جراف.. مومياء مراهقة أذهلت خبراء الآثار

لماذا يبتلي الله طفلاً وهو لم يذنب في حياته؟.. الأزهر يرد.. فيديو

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

هل قراءة القرآن من الموبايل هجر للمصحف.. الإفتاء ترد

الزمن الجميل يفقد أحد أهم نجومه.. راغب علامة ينعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر سيارة ياباني زيرو فى مصر.. تبدأ من 125 ألف جنيه

30 صورة نادرة تكشف رحلة محمود ياسين مع زوجته وأبنائه وأحفاده

وفاة الفنان محمود ياسين.. قصة زواجه من شهيرة وعلاقة امتدت 50 عاما