بعد فقدان التذوق والشم.. أدلة جديدة على تأثر السمع بفيروس كورونا

ما يقرب من عام وفيروس كورونا موجود بيننا يفاجئنا ويبهر العلماء يوميًا بأعراض وتفاصيل جديدة عن الفيروس المستجد المنطلق من الصين، فمؤخرًا وجد الخبراء أن كوفيد -19 قد يسبب فقدانًا مفاجئًا ودائمًا للسمع، مضيفين أن مثل هذه المشكلات تحتاج إلى اكتشاف مبكر وعلاج عاجل.
وصل العلماء والأطباء إلى أن فيروس كورونا يؤثر على الجسم بطرق لا تعد ولا تحصى، من فقدان التذوق والشم إلى تلف الأعضاء، فقد أبلغ الأطباء الآن عن أدلة جديدة على أن Covid يمكن أن يؤثر أيضًا على السمع، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
كتب خبراء في جامعة كوليدج لندن في مجلة BMJ Case Reports عن حالة رجل يبلغ من العمر 45 عامًا مصابًا بالربو تم إدخاله في العناية المركزة لإصابته بفيروس كورونا، وتم إعطائه أدوية بما في ذلك مضادات الفيروسات.
بعد أسبوع من مغادرته وحدة العناية المركزة ، أصيب بطنين في الأذن ثم فقد السمع في أذنه اليسرى، ويقول الفريق إنه لا يُتوقع أن تسبب أي من الأدوية التي أُعطي للرجل ضررًا في سمعه.
وأضافوا أنه لم يكن يعاني من مشاكل في قنوات الأذن أو طبلة الأذن. ولم تظهر التحقيقات الإضافية أي علامة على وجود مشاكل في المناعة الذاتية، بينما لم يكن مصابًا بالأنفلونزا أو فيروس نقص المناعة البشرية وهي حالات مرتبطة سابقًا بفقدان السمع، بالإضافة إلى أنه لم يكن لدى الرجل مشاكل في السمع من قبل.
كشفت الاختبارات اللاحقة أن الرجل يعاني من ضعف سمع حسي عصبي في أذنه اليسرى وهي حالة يكون فيها الأذن الداخلية أو العصب المسؤول عن الصوت ملتهبًا أو تالفًا، تم علاج هذا بنجاح جزئي.
وقالت الدكتورة "ستيفانيا كومبا" وهي مؤلفة مشاركة في الدراسة إنه لم يُعرف بعد كيف يمكن أن يتسبب Covid في فقدان السمع ، ولكن هناك تفسيرات محتملة.
وأضافت: "من المحتمل أن يدخل فيروس سارس- Cov-2 إلى خلايا الأذن الداخلية ويؤدي إلى موت الخلايا، أو يتسبب في إطلاق الجسم لمواد كيميائية التهابية تسمى السيتوكينات والتي يمكن أن تكون سامة للأذن الداخلية، من المحتمل أن تساعد الستيرويدات عن طريق تقليل الالتهاب وبالتالي إنتاج السيتوكينات."