بعد فقدان التذوق والشم.. أدلة جديدة على تأثر السمع بفيروس كورونا

ما يقرب من عام وفيروس كورونا موجود بيننا يفاجئنا ويبهر العلماء يوميًا بأعراض وتفاصيل جديدة عن الفيروس المستجد المنطلق من الصين، فمؤخرًا وجد الخبراء أن كوفيد -19 قد يسبب فقدانًا مفاجئًا ودائمًا للسمع، مضيفين أن مثل هذه المشكلات تحتاج إلى اكتشاف مبكر وعلاج عاجل.





وصل العلماء والأطباء إلى أن فيروس كورونا يؤثر على الجسم بطرق لا تعد ولا تحصى، من فقدان التذوق والشم إلى تلف الأعضاء، فقد أبلغ الأطباء الآن عن أدلة جديدة على أن Covid يمكن أن يؤثر أيضًا على السمع، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.





كتب خبراء في جامعة كوليدج لندن في مجلة BMJ Case Reports عن حالة رجل يبلغ من العمر 45 عامًا مصابًا بالربو تم إدخاله في العناية المركزة لإصابته بفيروس كورونا، وتم إعطائه أدوية بما في ذلك مضادات الفيروسات.





بعد أسبوع من مغادرته وحدة العناية المركزة ، أصيب بطنين في الأذن ثم فقد السمع في أذنه اليسرى، ويقول الفريق إنه لا يُتوقع أن تسبب أي من الأدوية التي أُعطي للرجل ضررًا في سمعه.





وأضافوا أنه لم يكن يعاني من مشاكل في قنوات الأذن أو طبلة الأذن. ولم تظهر التحقيقات الإضافية أي علامة على وجود مشاكل في المناعة الذاتية، بينما لم يكن مصابًا بالأنفلونزا أو فيروس نقص المناعة البشرية وهي حالات مرتبطة سابقًا بفقدان السمع، بالإضافة إلى أنه لم يكن لدى الرجل مشاكل في السمع من قبل.





كشفت الاختبارات اللاحقة أن الرجل يعاني من ضعف سمع حسي عصبي في أذنه اليسرى وهي حالة يكون فيها الأذن الداخلية أو العصب المسؤول عن الصوت ملتهبًا أو تالفًا، تم علاج هذا بنجاح جزئي.





وقالت الدكتورة "ستيفانيا كومبا" وهي مؤلفة مشاركة في الدراسة إنه لم يُعرف بعد كيف يمكن أن يتسبب Covid في فقدان السمع ، ولكن هناك تفسيرات محتملة.



