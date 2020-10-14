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تعليم

غدا" آخر موعد تلقي طلبات المنحة المجانية لجامعة حورس بدمياط

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:26 م
محافظة دمياط
محافظة دمياط
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زينب الزغبي
يُعلن ديوان عام محافظة دمياط أن غدًا الخميس الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠ آخر موعد لتلقى أوراق التقديم لعدد ٣٢ منحة تعليمية أطلقتها جامعة حورس لأبناء محافظة دمياط من ذوى الحالات الاجتماعية الخاصة وأبناء شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة و كذلك أبناء شهداء الجيش الأبيض ممن كانوا بالصفوف الامامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
 
والذى نوهت من خلاله أن هذه المنح تتضمن عدد ٢ منحة جزئية بنسبة ٥٠٪ فى كلية العلاج الطبيعي بمجموع لايقل عن ٩٠٪ وكذا عدد ١٥ منحة فى كلية الهندسة (٥ منح كاملة و ١٠ منح جزئية بنسبة ٥٠٪) بمجموع لا يقل عن ٨٠٪ بالإضافة إلى عدد ١٥ منحة بكلية إدارة الأعمال ( ٥ منح كاملة و ١٠ منح جزئية بنسبة ٥٠٪) بمجموع لايقل عن ٦٠٪، على أن يكون الطالب المتقدم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠ ولم يتقدم للدراسة فى اى جامعة خاصة أو أهلية فى مصر..

حيث أكدت المحافظة مجددا ان الأوراق المطلوبة للتقديم لبدء عملية ترشيح المستحقين وإرسال بياناتهم إلى الجامعة، تتضمن بحث اجتماعى، مفردات مرتب الاب والأم، بيان من التأمينات فى حال عمل الأب أو الأم بالأعمال الحرة، بيان من المعاشات فى حالة بلوغهم السن القانونية للمعاش، بالإضافة إلى إفادة من الجمعية الزراعية بوجود حيازة ام لا، صورة شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة، صورة شهادة الميلاد، تقرير طبى فى حالة وجود أية أمراض، أما فى حالة وفاة الاب يتطلب إحضار  شهادة الوفاة وبيان بالمعاش.


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