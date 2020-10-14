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حوادث

تستخدم برامج مقلدة.. ضبط شركة إنتاج فنى وتسويق إلكترونى بدون ترخيص فى الجيزة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شركة إنتاج فنى وتوزيع سينمائى وتسويق إلكترونى بالجيزة.. وقيام القائمين عليها باستخدام برامج مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى وتوزيع سينمائى وتسويق إلكترونى كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ، دون الحصول على التراخيص اللازمة ، ويقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها والتقابل مع (شقيق مالك الشركة) وبالتفتيش تم ضبط (جهاز لاب توب محمل عليه برامج مونتاج ومحتوى مرئى ومسموع - وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية – وحدة معالجة مركزية تجميع محلى محمل عليها برامج برامج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية – 2 هارد ديسك "وحدة تخزين خارجى" محمل عليها العديد من المصنفات الفنية والمحتوى المرئى والمسموع وأعمال المونتاج – جهاز راوتر للإتصال بالإنترنت).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وخاصة فى مجال البرمجيات من خلال متابعة شركات الإنتاج الفنى وإستديوهات الصوت والتسجيل غير المرخصة .
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