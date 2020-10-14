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فن

نجم نادر لا يتكرر في أي زمن.. كريم عبد العزيز ينعى محمود ياسين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:39 م
محمود ياسين
محمود ياسين
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ميرنا محمود
نعى الفنان كريم عبد العزيز، الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى اليوم، الأربعاء، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما.


ونشر كريم عبد العزيز صورة للراحل محمود ياسين عبر "إنستجرام"، وكتب قائلا: "وداعا النجم محمود ياسين.. ربنا يصبر أهله ويصبرنا جميعا على فراق نجم نادر جدا لما يتكرر فى أى زمن.. البقاء لله".


وأعلنت الفنانة رانيا ياسين، ابنة الفنان الراحل محمود ياسين، عن موعد تشييع جثمان الفنان الكبير.


وكتبت رانيا ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "صلاة الجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. أسألكم الدعاء وشكر الله سعيكم "إنا لله وإنا إليه راجعون".


وغيب الموت صباح اليوم الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.


شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.


محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين، والتي تزوجت الممثل محمد رياض.


فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول"، حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.


وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين أكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.

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