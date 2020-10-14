AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس خارجية روسيا: نؤيد الحوار بين المجتمعات المدنية فى المجال التقني وناقشنا عدة مسائل.. فيديو

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:46 م
رئيس خارجية روسيا
رئيس خارجية روسيا
Advertisements
ريهام فيكتور
قال رئيس خارجية روسيا، سيرجي لافروف: "إننا قمنا بعمل العديد من المناقشات والاجتماعات بعضها في إطار اعتيادي أو اون لاين فى المجال الثقافي ومنها فى المجال الإنساني".


وأضاف سيرجي لافروف، خلال كلمته المذاعة اليوم، الأربعاء، مع نظيره الإيطالى: "إننا نؤيد الحوار بين المجتمعات المدنية، وكذلك التعاون فى المجال التقني وناقشنا عدة مسائل".


وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن "إيطاليا سوف تترأس المجلس كثير من المشاكل ويتم التنسيق الوثيق فى زملائنا الإيطاليين، اتفقنا على العمل المشترك لحل الأزمات وعمل خطة لمناقشة المشاكل، واتفقنا على متابعة المناقشات لحماية المصالح الروسية والإيطالية  والأوروبية  المشتركة".


وتابع: "بالنسبة لفيروس كورونا، فقد أظهرنا التعاون العميق لمكافحة هذه الجائحة ، وهذا انطلاقا من الاتفاقات التى تم اتخاذها لنقوم بالتعاون  الوثيق بتقديم المساعدات لحماية المواطنين الروس خارج الحدود وعودتهم إلى الوطن".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير خارجية قبرص يشتكي تركيا لـ لافروف| والروسي: سنجد حلولًا

وزير الخارجية الروسي يؤكد ضرورة التوصل لحل الأزمتين السورية والليبية..فيديو

ترشيحاتنا

أشخاص ممنوعون من تناول حلوى المولد.. فمن هم ؟

وفاة الفنان محمود ياسين.. قصة زواجه من شهيرة وعلاقة امتدت 50 عاما

بكت من الفرحة.. تفاصيل المكالمة الأخيرة بين رجاء الجداوي وشهيرة

اعرف لجنتك الانتخابية.. ثلاث طرق حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات

شاهد.. محمد رمضان يستعرض سياراته الفارهة وهاتفه المصنوع من الذهب

وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاماً

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامبورجيني تحتفل بالعيد الـ 50 لـ أوراكو..أيقونتها الخارقة

محمد صلاح يلعب سوبر ماريو.. جيل التسعينات بين الأتاري والبلايستيشن

بالدولار .. تعرف على سعر جاكيت درة في أحدث ظهور لها