رئيس خارجية روسيا: نؤيد الحوار بين المجتمعات المدنية فى المجال التقني وناقشنا عدة مسائل.. فيديو

قال رئيس خارجية روسيا، سيرجي لافروف: "إننا قمنا بعمل العديد من المناقشات والاجتماعات بعضها في إطار اعتيادي أو اون لاين فى المجال الثقافي ومنها فى المجال الإنساني".









وأضاف سيرجي لافروف، خلال كلمته المذاعة اليوم، الأربعاء، مع نظيره الإيطالى: "إننا نؤيد الحوار بين المجتمعات المدنية، وكذلك التعاون فى المجال التقني وناقشنا عدة مسائل".









وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن " إيطاليا سوف تترأس المجلس كثير من المشاكل ويتم التنسيق الوثيق فى زملائنا الإيطاليين ، اتفقنا على العمل المشترك لحل الأزمات وعمل خطة لمناقشة المشاكل، واتفقنا على متابعة المناقشات لحماية المصالح الروسية والإيطالية والأوروبية المشتركة".







