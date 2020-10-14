أكثر من 200 ألف وفاة.. الصحة العالمية: وباء كورونا يهدد التقدم بمكافحة السل

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن وباء كورونا يهدد التقدم المحرز في مكافحة مرض السل في العالم.





ووفقًا لتقرير نشرته منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، فإن الجهود المبذولة للسيطرة على فيروس كورونا "كوفيد-19"، كان لها تأثير سلبي على عدد فحوصات مرضى السل التي يتم إجراؤها في البلدان الأكثر إصابة.





ولخص تيدروس أدهانوم، في تقريره الموضوع قائلا: "إن وباء كوفيد-19 يهدد بإضعاف التقدم الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة بشأن مكافحة مرض السل في العالم".





وأضاف: "لقد كان تأثير الوباء على خدمات مكافحة السل شديدًا".





وبالتالي، تقدر منظمة الصحة العالمية أن هذا العام قد يكون هناك ما بين 200000 و400000 حالة وفاة إضافية من مرض السل، على الرغم من وجود علاج.



