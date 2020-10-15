بتكلفة 24 مليونا و700 ألف جنيه.. الانتهاء من أعمال الرصف بنطاق 8 مراكز في البحيرة.. واستكمال رصف طريق الشوكة البرنوجي بمركز دمنهور

- الانتهاء من أعمال الرصف بنطاق 8 مراكز في البحيرة

- تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالبحيرة

- استكمال رصف طريق الشوكة البرنوجي بمركز دمنهور









أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية فقط تحت القيادة الحكيمة لرئيس عبد الفتاح السيسي،قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.





وأشار محافظ البحيرة إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيرًا أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ ٢٩٤١ مشروع على أرض المحافظة منها ما تم الانتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٤٤.٥ مليار جنيه.





وأكد محافظ البحيرة على إنه جار العمل على إنهاء كافه أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية و تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.





وشدد المحافظ، على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمنى والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين .





وأشار المهندس فايز الجندى مدير مديرية الطرق بالبحيرة، إلى أنه جارٍ أعمال رصف عدد 10 طرق بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 24 مليون و700 ألف جنيه تتضمن الآتي :- طريق طراد النيل أمام محطة مياة الشرب مركز الرحمانية بطول ٢.٣ كم عرض أسفلت ٨ م وبتكلفة ٥.٢ مليون جنيه، طريق الدوار مركز كفر الدوار بطول ١.٧ كم وبتكلفة ٣ مليون جنيه، طريق السالمية مركز ايتاى البارود بطول ٨٠٠ م وبتكلفة ١.١ مليون جنيه.













كما تم استكمال رصف طريق الوفائية مركز الدلنجات بطول ١.٥٥ كم وبتكلفة ١.٨ مليون جنيه، وطريق جسر ترعة القناوية مركز أبوحمص بطول ٢ كم وبتكلفة ٤.٢ مليون جنيه، وطريق الصبيه كوم تروجى مركز أبوالمطامير بطول ١ كم وبتكلفة ١.٢ مليون جنيه، وإستكمال رصف طريق الجنابهه البرنوجى مركز حوش عيسى بطول ١.٥ كم وبتكلفة ٢ مليون جنيه،وإستكمال رصف طريق ديرأمس كوم حفص مركز أبوحمص بطول ١كم وبتكلفة ١.٦ مليون جنيه، وطريق زاوية صقر جسر مشروع حوش عيسى مركز أبوالمطامير بطول ٢.٥ كم وبتكلفة ٣.٤ مليون جنيه، وإستكمال رصف طريق جنبواى مركز ايتاى البارود بطول ٧٠٠ م وبتكلفة ١.٢ مليون جنيه.









ويذكر أن أكد محافظ البحيرة، أنه تم الإنتهاء من أعمال رصف ٣٣ طريق بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية ٧٠ مليون و٥٠٠ ألف جنية، ليصبح إجمالي ما تم إنفاقه خلال عامين ٢.٢ مليار جنية لرفع كفاءة الطرق والكباري بنطاق المحافظة لإنشاء وإحلال وتجديد ٩ كباري ورصف ٦٦٦ طريق.









وأوضح محافظ البحيرة، أن تم التنسيق بين جميع مسئولي الطرق والنقل لتحسين كفاءة شبكة الطرق ومتابعة المشروعات المنفذه لسرعة الإنتهاء منها وتيسير الحركة المرورية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين.





وأشار "آمنه"، إلي أن تشمل تلك الأعمال الآتي: - إستكمال رصف طريق الشوكة البرنوجي بمركز دمنهور، بطول ٢.٧ كم وبتكلفة ٥ مليون و٧٥٧ ألف جنية، إستكمال رصف طريق منشأة حمور بمركز دمنهور بطول ٢ كم وبتكلفة ٣ مليون و٤٦٠ ألف جنية، ورصف طريق أبو دياب الأسفل بمركز دمنهور بطول ٢ كم وبتكلفة ٣ مليون و٦٠٤ ألف جنيه.





وأوضح أن تم رصف طريق جسر مصرف عبد الحق بمركز أبو المطامير بطول ١.٥ كم وبتكلفة ٣ مليون و٣١ ألف جنية، إستكمال رصف طريق ١٠٥ مالونا، بمركز أبو المطامير بطول ٢.٥ كم وبتكلفة ٤ مليون و١٥ ألف جنية، وإستكمال رصف طريق جسر ترعة الخندق الشرقي بمركز إيتاي البارود بطول ١.٨ كم، وبتكلفة ٥ مليون و٤٣٠ ألف جنية، إستكمال رصف طريق كفر خليفة العوامر بمركز إيتاي البارود بطول ٢ كم وبتكلفة ٢ مليون و٧٠٥ ألف جنية، إستكمال رصف طريق جنبواي الروقة بمركز إيتاي البارود بطول ١.٢ كم وبتكلفة مليون و٤٢٦ ألف جنيه .





وأضاف محافظ البحيرة، أن تم إستكمال رصف طريق جواد حسني / دير مركز أبو حمص بطول ١.٥ كم وبتكلفة ٢ مليون و٨٠٧ ألف جنية، واستكمال رصف طريق طلمبات برسيق ترعة نصر الله مركز أبو حمص بطول ٢ كم وبتكلفة ٤ مليون و٢٨٧ ألف جنية، وإستكمال رصف طريق نصر الله حبيب مركز أبو حمص بطول ٢.٢ كم، وبتكلفة ٣ مليون و٢٨٢ ألف جنية، وإستكمال رصف طريق جسر ترعة الحاجر بمركز حوش عيسى، بتكلفة ٤ مليون و٦٦٦ ألف جنية، وإستكمال رصف طريق الريكو / المركب، مركز حوش عيسى بتكلفة ٢ مليون و٣٨٠ ألف جنية، إستكمال رصف طريق الكوم الأخضر مركز حوش عيسى، بتكلفة مليون و٥٠٠ ألف جنية.





كما تم استكمال رصف طريق جسر ترعة الحاجر مركز كوم حمادة، بتكلفة ٣ مليون و١٤٣ ألف جنيه، استكمال رصف طريق جسر ترعة النوبارية بمركز كوم حمادة، بتكلفة ٣ ملايين و٦٦٣ ألف جنيه، رصف طريق الطود / إيتاي البارود بمركز كوم حمادة، بتكلفة مليون و٥٦٠ ألف جنية، واستكمال رصف طريق ترعة فرهاش من كوبري داود، باتجاه كوم حمادة بمركز الدلنجات، بتكلفة ٣ ملايين و٨٧٠ ألف جنيه، واستكمال رصف طريق جسر ترعة الحاجر بمركز الدلنجات، بتكلفة ٣ ملايين و٢٦١ ألف جنيه، واستكمال رصف طريق مدخل أغا من طريق الخيري، بمركز الدلنجات بتكلفة ٧٩٢ ألف جنيه، واستكمال رصف طريق السلخانة ٢ سائقين أمام مدرسة الزراعة، بمركز بدر بتكلفة ٢ مليون و٦٤٥ ألف جنيه، استكمال رصف طريق سيد بحر النجاح / العزيمة بمركز بدر بتكلفة ٣ مليون و١٧٣ ألف جنيه.



