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حلوى المولد.. طريقة عمل الملبن العادى والأحمر فى المنزل

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:46 م
حلوى المولد .. طريقة
حلوى المولد .. طريقة عمل الملبن العادى والأحمر فى المنزل
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اسماء محمد
يعد الملبن من أشهر انواع حلويات المولد النبوي الشريف في مصر وأقدمها وتوراثتها الاجيال جيلا بعد جيل نظرا لمذاقها الطيب وبساطة مكوناتها .. وبمرور الزمن تطورت هذه الحلوى ودخلت فى اعدادها الكثير من المكونات وبالتالي ظهرت منها أصناف كثيرة ومتعددة .
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وللأسف بعض المصانع تستخدم مكونات رديئة في تصنيع الحلوى مما يجعلها غير آمنة على الصحة خاصة عند إعطائها للأطفال، لذا نقدم لكم طريقة عمل الملبن العادى و الملبن الاحمر في المنزل بوصفة للشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير الملبن
3 كوب سكر 
2 كوب ماء
 5 ملعقة كبيرة نشا 
5 ملعقة كبيرة جيلاتين أو بوردة جيلى أحمر 
نصف كوب ماء ساخن 
ملعقة صغيرة ماء ورد 
عين جمل مجروش أو فول سودانى مجروش للفرد والوجه
نشا سكر بودرة 
طريقة عمل الملبن العادى والأحمر:
* قلبى النشا فى كوب ماء من الصنبور جيدا .
* قومي بتقليب الجيلاتين فى نصف كوب ماء ساخن أو إستبدلى الجيلاتين ببودرة الجيلى الأحمر للحصول على جيلى أحمر .

* قلبي النشا بالجيلاتين مع السكر وماء الورد والماء ثم ضعى الخليط على النار مع استمرار التقليب حتى تصلي لمرحلة الغليان.
* ضعى عين الجمل المجروش أو الفول السودانى المجروش وقلبى المكونات ثم أرفعيها سريعًا عن النار

* قومي بدهن الصينية بالنشا وصبى الخليط ليبرد ثم ضعيه فى الثلاجة لمدة ليلة كاملة بعيدا عن أى مياه ثم قطعى الملبن ورشيه بالنشا الملخوط بالسكر البودرة ويقدم.

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