معلول وجيرالدو ينضمان إلى بعثة الأهلي بالمغرب

وصل التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي منذ قليل إلى مقر إقامة الفريق في معسكره الحالي بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.





وحرص سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، على الوجود في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء لاستقبال اللاعبين قبل أن ينضما إلى البعثة.





وأكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جاهزية الثنائي محمد الشناوي وأيمن أشرف، لاعبي الفريق، لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





أضاف أن محمد الشناوي بات لائقًا بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة، في حين تعافى أيمن أشرف من إجهاد السمانة.





ومن المقرر أن يجري معلول وجيرالدو تدريبات استشفائية على هامش المران الأول للفريق في مدينة كازابلانكا، الذي يقام في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المقرر لها مساء السبت المقبل في ذهاب منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.



