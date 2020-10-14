قبل مباراتي نصف النهائي.. الزمالك يفاجأ بـ وجود الوداد معه في نفس التدريب

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جزء من مران الوداد المغربي حيث تصادف وجوده فى ملعب التدريب قبل مران الزمالك.

ويخوض الفريق أولى تدريباته بعد قليل على ملعب الوداد الذي يستضيف الزمالك نظرا للعلاقات الطيبة بين الجانبين.

وخاض حراس مرمي فريق الكرة الأول بالنادي محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي تدريبات قوية في تدريب الزمالك الذي يقام حاليا على ملعب الوداد المغربي.

وذلك تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس، باستخدام الصدادات لاختبار رد الفعل السريع للحراس الأربعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الأحد المقبل.