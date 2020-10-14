على الإنترنت| "الوطنية" تقدم جميع معلومات انتخابات برلمان 2020

وأضاف حازم منير خلال مداخلة هاتفية برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن هناك تغيرات حدثت فى هذه الدورة من الانتخابات البرلمانية وهناك مناطق تم ضمها لـ مناطق أخري.

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقدم كافة المعلومات الخاصة بانتخابات برلمان 2020 عبر موقعها الالكتروني.

وأشار إلى أن كل مواطن مقيد فى كشوف الانتخابات حال دخوله على موقع اللجنة الوطنية للانتخابات سيعرف لجنته الانتخابية سواء قائمة الفردية أو القائمة.

وأوضح أن المواطن عندما يدخل على موقع الهيئة سيعلم اسماء المرشحين، وأن الوطنية للانتخابات تقدم دليل للناخب عن كيفية الإدلاء بصوته فى دائرته.

عرضت الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين في المؤتمر الجماهيري الحاشد، الذي أقيم في إطار حملته الدعائية للانتخابات البرلمانية المقبلة التي يخوضها في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة.









وزفّ النائب محمد أبو العينين بشرى سارة للمتفوقين من أبناء دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، بمنحهم منحا دراسية مجانية بجامعة النيل، بالإضافة إلى تشغيل 10 خريجين سنويا.





وتلقى النائب محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورو متوسطي، ورئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا جروب، رسالة شكر وعرفان من جامعة النيل الأهلية، تقديرًا لقيام مجموعة كليوباترا، بتحمل مصاريف الدراسة لعشرة طلاب من المتفوقين، والذين يتقدمون للمرة الأولى للدراسة في الجامعة المذكورة، وذلك بداية من العام الدراسي 2019/2020.



وأشادت إدارة جامعة النيل بقرار رجل الأعمال النائب محمد أبو العينين، بتوفير فرص عمل لعشرة من أوائل الخريجين من كل كلية من جامعة النيل الأهلية، وذلك ليس لمرة واحدة، ولكن بشكل سنوي، حيث تم إطلاق اسم «منحة كليوباترا جروب» على المنحة الدراسية الممنوحة من أبو العينين للطلاب أوائل الخريجين.





وأكد أبو العينين في كلمته أن شعار حملته «معا من أجل مصر» وهذا الشعار الذي يجمعنا ويوحد قلوبنا وعقولنا، ونقوله للعالم أجمع، مضيفا أنه في خدمة أهالي الجيزة بصرف النظر عن الانتخابات.









وأشار إلى أنه تم الانتهاء من دراسة الدائرة، وقسمت فرق العمل إلى 3 فرق لرصد كل كبيرة وصغيرة عن مشكلات الدائرة، قائلًا: “أخذت عهدا على نفسي أن أكون تحت أمركم في كل مكان”.









وتابع النائب أبو العينين: «أعاهدكم أنه خلال الفترة المقبلة نبدأ المشوار معا من اليوم، وخلال فترة وجيزة تنتهي من الدراسات المستفيضة لكل مشكلات الدائرة، لأن الجيزة تستحق ذلك لأنها محافظة عريقة يمتد تاريخها إلى أكثر من 7 آلاف سنة، والله سبحانه وتعالى منح مصر قائدًا عظيمًا استطاع أن يغير مجرى التاريخ، وأنقذ مصر من احتلال الثروات والعقول، وهو أول من ألقي بنفسه أمام كل التحديات التي كانت وقتها ».









وأكد النائب أبو العينين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يجهز القوات المسلحة على أعلى مستوى، من خلال شراء أحدث الأسلحة المتطورة عالميا، لأنه أدرك جيدا أن القوة هي التي تحمي الشعوب، وشاهدنا ذلك جيدا أثناء أزمة ليبيا وكيف أرسلت مصر للعالم رسالة قوية ممنوع الاقتراب من حدود معينة على الحدود الغربية.









واستطرد أبو العينين: “مصر كانت تعاني الضعف والهوان منذ 2011 وكيف استطاع الرئيس أن يعبر بمصر من عنق الزجاجة لتحقق مصر أعلى معدل تنمية بين دول العالم، نحن الآن نحتفل بالنصر الاقتصادي العظيم والتنمية الاقتصادية الكبيرة التي تحققت على يد الرئيس السيسي، ووجه النائب محمد أبو العينين تحية عظيمة باسم شعب الجيزة للرئيس السيسي علي كل هذه الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.









وأشار أبو العينين إلى أنه تواصل مع محافظ الجيزة لعمل ممشى بطول الكورنيش لكي يستمتع المواطن الجيزاوي بالنيل، وسيتم رصف جميع الطرق الداخلية، وقام بإرساله للمحافظ برصف وإنارة شوارع داير الناحية وسيتم التنفيذ في أقرب وقت.









وأشار إلى أن جمعية أبو العينين سيكون لها دور كبير لخدمة أهالي الدائرة خلال الفترة المقبلة ، وسيتم متابعة ليس التنفيذ فقط ولكن سيتم متابعة جودة وكفاءة التنفيذ، وطمأن جميع أهالي الدائرة بإقامة صالون النائب لمناقشة المشكلات التي يعاني منها المواطنون وسيكون اجتماعها كل فترة مع بعض ممثلي المناطق المختلفة كما سيتم تنفيذ جولات ميدانية على كل المناطق.









وأوضح قائلا: “تقدمت بأكثر من 30 طلبًا للمحافظ كلها خدمات لأهالي الدائرة وتمت الموافقة عليها، لافتا إلى أنه سيتم فتح مكاتب كثيرة لخدمة أهالي الدائرة في كافة ربوع الدائرة.









وبالنسبة لمخالفات البناء أكد أبو العينين أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطنين لذلك أصدر قانون مخالفات البناء، لكي يعيش المواطن في أمان وسلام.









وأضاف أننا أطلقنا مبادرة لسداد الدفعة المقدمة عن مخالفات البناء عن 5 آلاف أسرة من غير القادرين، وطالب المواطنين بعدم إعطاء البطاقات لأي مرشح، قائلا: “انتبهوا من الألاعيب التي يقوم بها البعض، لاستغلال المواطنين البسطاء”.



