حرامي أفلام| عزة مصطفى توجه رسالة قوية لـ أفيخاي أدرعي بعد وفاه محمود ياسين..شاهد

أكدت الإعلامية عزة مصطفى أن السينما العربية والعالمية فقدت اليوم فنانا كبيرا وهو الفنان محمود ياسين مؤكدة أنه توفى في شهر الانتصارات على العدو الصهيوني فقدم العديد من الأعمال العظيمة وأجمل الأفلام الوطنية.
وقالت مصطفى خلال تقديمها برنامج صالة التحرير عبر فضائية صدى البلد: "ممثل ثقيل وجيد وجامد ومش بس صاحب شكل حلو وصوت له طبع خاص" ولكن كان له فكر وصاحب رأي وله مواقف واضحة في كثير من المواقف الوطنية المهمة.
وتابعت مقدمة برنامج صالة التحرير أن محمود ياسين صاحب رأي في المواقف الوطنية مؤكدة أن "أفيخاي أدرعي" متحدث الجيش الإسرائيلي قام بعمل منشور عبر صفحته المواقع التواصل الاجتماعي لتعلق على هذا المنشور "هو انت متعرفش أن النجم محمود ياسين ضد التطبيع هو انت مزور تاريخ وحرامي أفلام".
وأشارت "مصطفى" إلى أن "أكثر فيلم نال إعجاب أفيخاي أدرعي "لصعود إلى الهاوية".
يشار الى ان الفنان الكبير محمود ياسين توفي عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد مسيرة حافلة شارك خلالها في عدد كبير من الأعمال عبر رحلة فنية طويلة.