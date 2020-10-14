رمضان مديرًا فنيا.. اتحاد الكرة يعلن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب للكرة النسائية| صور

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم النسائية ، وذلك تحت إشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.





ويتكون الجهاز الفني من ، احمد رمضان مديرا فنيا ومصطفي منير مدرباعاما وعبد الرحمن محمد مدربا مساعدا وعزة ابو الخير مدربا مساعدا وباسم خيرت مدربا لحراس المرمي وعثمان احمد مديرا اداريا والدكتور مهند محمد مجدي طبيبا والدكتور محمد عصمت مخططا للأحمال، والدكتورة الاء احمد علي اخصائي علاج طبيعي ومريم الرويني اداري واسامة أمام منسق اعلامي وشريف عبد النعيم مسئول المهمات .

ووجه مسؤلى اللجنة الخماسية الدعوة إلى مختلف وساءل الاعلام المقروءة منها والمرئية من أجل حضور فعاليات الدورة التنشيطية الأولى بدورة الكرة النسائية وجاءت على النحو التالي:

يتشرف اتحاد الكرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم دعوة وساءل الاعلام لحضور فعاليات الدورة التنشيطية الاولي لدوري المدارس للكرة النسائية تحت رعاية الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة للاعلان عن انطلاق دوري المدارس للكرة النسائيه ومنح الطالبات المشاركات الحافز الرياضي .... و ذلك فى اطار مجهودات اللجنه الخماسيه فى توسيع قاعدة ممارسة الكره النسائيه فى مصر





وتقام بدار ضباط حرس الحدود بطريق السويس وتقام الفعاليات خلال يومي الجمعة 16 اكتوبر والسبت 17 اكتوبر من الساعة العاشرة صباحا