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أخبار العالم

حظر تجول وإعلان طوارئ.. ماذا يحدث في فرنسا بسبب كورونا؟

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:22 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
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شريف سيد
عادت فرنسا، اليوم الأربعاء، إلى فرض قيود قوية على التحرك، والتجمعات، مع ارتفاع قياسي في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الأيام القليلة الماضية. 

كورونا، الذي بدأت موجته الثانية في ضرب البلدان حول العالم، تسبب في إعلان السلطات الفرنسية حالة الطوارئ الطبية في البلاد، وذلك في محاولة لمنع التفشي. 

وعقب هذا القرار، خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليعلن فرض حظر التجول الليلي في عدد من المدن، على رأسهم العاصمة الفرنسية باريس لمنع تفشي كورونا. 

وأكد ماكرون في كلمته على فرض غرامات كبيرة على مخترقي حظر التجول الليبي الذي فرض، حيث ال ماكرون في كلمة تلفزيونية نقلتها قناة "فرانس 24" إنه سيتم فرض غرامة مالية قدرها 125 يورو على مخالفي حظر التجوال، مشيرًا إلى أن الغرامة ستزداد في حال تكرار المخالفة.


وأوضح أنه لا نية لدى الحكومة للعودة إلى مرحلة الإغلاق العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحكومة الفرنسية تعمل على وضع خطط لمساعدة الشركات الصغيرة المتضررة من قرارات حظر التجوال.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيشارك الجيش الفرنسي في تطبيق حظر التجوال في البلاد، أجاب ماكرون قائلًا: "لن ننشر الجيش لفرض حظر التجوال".

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، أبلغت السلطات الصحية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 12993 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بزيادة قدرها 8505 حالات عن يوم الاثنين.

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