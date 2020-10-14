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أخبار البلد

تعاون بين «العربية للتصنيع» و«تراينجل» لتنفيذ المشروعات القومية بمصر والمنطقة العربية والأفريقية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:17 م
الفريق عبد المنعم
الفريق عبد المنعم التراس - رئيس الهيئة العربية للتصنيع
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كريم الخطيب
أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية وخفض الواردات في مجالات الصناعة المختلفة.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة تراينجل التي تشمل شركة جاما للإنشاءات وشركة توكل واونسبك للخدمات الهندسية وتراينجل للمعدات الثقيلة وتراينجل للطاقة وتراينجل TDC.

وأشار "التراس" إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة العربية للتصنيع لتعزيز التكامل مع المؤسسات الوطنية، مشيدًا بخبرات مجموعة تراينجل في مجال تنفيذ المشاريع العملاقة ذات الأولوية القومية بمصر، بالإضافة إلى مشاركتها  في إقامة العديد من المشاريع الحيوية في عدة دول عربية وأفريقية.. وأوضح "التراس" أنه تم الاتفاق علي التعاون والتكامل لتنفيذ المشروعات القومية بمصر والدول الأفريقية والعربية. 
 
وأضاف أنه تم الاتفاق علي تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والحلول المتكاملة في مجالات البترول والغاز والأعمال الهندسية والإنشائية والبنية التحتية للمشروعات التنموية، بالاستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع والمصانع والشركات التابعة لها، وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية. 

وذكر "التراس" أنه اتفق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة تنفيذ المشروعات المستقبلية بمصر والدول الإفريقية والعربية مثل مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومحطات الطاقة الشمسية وشبكات الكهرباء ومحطات معالجة المياه وشبكات المياه والغاز والصرف الصحي، مؤكدًا أن هذا التعاون سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقا للثورة الصناعية الرابعة.
 
من جانبه، أعرب المهندس أحمد محمد الطويل رئيس مجلس إدارة  مجموعة تراينجل عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من رؤية وإستراتيجية واضحة لتنفيذ المشروعات التنموية القومية بالكفاءة المطلوبة وأعلي مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة، مشيدا بالقدرات التصنيعية للعربية للتصنيع وأهميتها لتعزيز خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعة المتعددة.
تعاون بين «العربية للتصنيع» و«تراينجل» لتنفيذ المشروعات القومية بمصر والمنطقة العربية والأفريقية
تعاون بين «العربية للتصنيع» و«تراينجل» لتنفيذ المشروعات القومية بمصر والمنطقة العربية والأفريقية
تعاون بين «العربية للتصنيع» و«تراينجل» لتنفيذ المشروعات القومية بمصر والمنطقة العربية والأفريقية
تعاون بين «العربية للتصنيع» و«تراينجل» لتنفيذ المشروعات القومية بمصر والمنطقة العربية والأفريقية
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