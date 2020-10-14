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محمد أبوالعينين: فخور بضم الدقي والعجوزة إلى دائرة الجيزة وتمثيلي لهم شرف لي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:28 م
محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
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عادل نصار
عبّر محمد أبو العينين، المرشح فى انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، عن فخره بضم الدقي والعجوزة إلي دائرة الجيزة، قائلاً: "فخور بضم الدقي والعجوزة إلى دائرة الجيزة وتمثيلي لهم شرف كبير لي".

وقال محمد أبو العينين، خلال مداخلة حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة يوجد فيها جميع فئات المجتمع المصري العظيم، مضيفًا أن: "فيها الابراج والفلاحين والأماكن رفيعة المستوى وغيرها".

وتابع محمد أبو العينين، مرشح إنتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، أنه ملتزم بكل كلمة قالها لأهالي الدائرة، متابع أنه :"عايز أقول لأهالي الدائرة سعيد بكم".

وأكمل محمد أبو العينين مرشح انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، أنه "الصندوق هو اللي ممكن يجبني ولو جبني الصندوق سمها وطاعة ولو مجتش بردوا أنا خدام أهالي الجيزة"، مُستدركًا أنه لا تحالف ولا تنسيق مع أي مرشح وأخوض مستقل.
 
وتابع محمد أبو العينين، مرشح انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع: "أي حد يقدم مال سياسي هو شخص حقير وعلى الأهالي احتقاره وهذا الشخص ضعيف ولن يفلح".
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