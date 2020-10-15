حبس عصابة نسائية تخصصت فى سرقة ركاب وسائل النقل العام

قررت جهات التحقيق، بالقاهرة حبس عصتبة نسائية مكونة من 3 سيدات، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة ركاب وسائل النقل العام.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بسرعة إجراءالتحريات اللازمة حول المتهمات لمعرفة الوقائع التى ارتكبوها من قبل واعداد تقرير مفصل عنهم.





وكانت قد تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من القبض على عصابة نسائية تسرق ركاب وسائل النقل العام .





وتمكن ضابط مباحث قسم مصر الجديدة بميدان روكسي من ضبط 3 سيدات أثناء نزولهم من أتوبيس نقل جماعى محاولين الفرار .





وبفحصهم تبين أن الأولى " 65 سنة " ربة منزل مسجلة خطر سبق اتهامها فى 103 قضية نشل، والثانية " 30سنة " ربة منزل سبق اتهامه فى 4 قضايا نشل و الثالثة " 21 سنة " عاطلة سبق اتهامه فى قضية نشل .





وبتفتيشهما عثر بحوزتهن على هاتف محمول و سلسلة ذهبية وحلق ذهب وساعة يد و1400 جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي .





واعترفن أمام رجال الأمن بتكوين عصابة تخصصت فى سرقة الركاب بأسلوب المغافلة ، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق .