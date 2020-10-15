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جابر عصفور: مصر بلد غني بالكتاب والمبدعين.. فيديو

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:57 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال جابر عصفور، المفكر السياسي، إن الوعي أساس تقدم الإنسان والأوطان، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي دائما يؤكد في خطابات على أهمية الوعي.

وأضاف "عصفور"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن العلم كنز ومفتاحه السؤال، موضحًا "الإنسان لن يستطيع أن يدرك أي شيء إلا من خلال السؤال".

وتابع "الأمية تعد عائقا للوعي وللأمم، فالأمية لا تعني أنك لا تعرف القراءة والكتابة، بل أن تكون متعلما ولكن دون وعي ومعرفة بالواقع المحيط بك"، لافتًا إلى أن الصناعة هي نتاج للوعي وليس العكس.

ونوه بأن عدم الوعي لدى المتعلمين أطلق عليه طه حسين لقب "جهل المتعلمين"، مشيرا إلى أن التعليم هو الطريق إلى الوعي ولكنه ليس كل شيء، مشددا على أن الثقافة تتمثل في الوعي بثقافة بلدك.

وشدد على أن مصر بلد غني بالكتاب والمبدعين، ولكن يجب العمل على توحيدهم ومساعدتهم في اختيار اتجاهاتهم.

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