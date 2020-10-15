بعد احتجاجات اعترضت الموكب الملكي.. تايلاند تعلن فرض الطوارئ

أعلنت الحكومة التايلاندية، فرض حالة الطوارئ، في وقت مبكر من اليوم الخميس بالتوقيت المحلي لها؛ لمواجهة احتجاجات في شوارع بانكوك.





وفي بيان أذاعه التلفزيون الرسمي، صدر مرسوما بفرض الطوارئ لمواجهة احتجاجات في شوارع بانكوك، حيث نصب محتجون خياما خارج مكتب رئيس الوزراء، واعترضوا موكبا ملكيا.





ويطالب المحتجون بخلع رئيس الحكومة برايوت تشان أوتشا، وهو قائد عسكري سابق، ووضع دستور جديد، كما يطالبون بإصلاحات في النظام الملكي للملك ماها فاجيرالونكورن، بحسب رويترز.





ويأمل قادة الحركة المؤيدة للديموقراطية في جمع عشرات الآلاف من المتظاهرين الأربعاء في الذكرى السابعة والأربعين لانتفاضة الطلاب في 1973.





لكن بعض المراقبين يتساءلون عما إذا كانوا سينجحون في القيام بعمل أفضل مما جرى خلال التظاهرة الكبرى الأخيرة التي جمعت حوالى ثلاثين ألف شخص في أسبتمبر في العاصمة التايلاندية، ويخشون من تراجع قوة الاحتجاج.