مراهقة تلقى مصرعها يوم عيد ميلادها بسبب هدية قاتلة من حبيبها

لقيت فتاة مراهقة مصرعها في يوم عيد ميلادها الثامن عشر، وذلك إثر تعاطيها جرعة زائدة من المخدرات ، بعد أن قدم لها حبيبها مخدر الهيروين كهدية بهذه المناسبة.





وأفادت تقارير إخبارية إلى أنه قد عُثِر على المراهقة "ماريا كيارا بريفيتالي" جثة هامدة في محل إقامة حبيبها، البالغ من العمر 21 عامًا والذي لم يتم الكشف سوى عن اسمه الأول "فرانشيسكو"، بإقليم "أومبريا" في إيطاليا.









وجاء في تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية حول الواقعة أن علاقة الفتاة المتوفاة بـ"فرانشيسكو"، والمعروف بكونه مدمنًا للمخدرات في منطقته، بدأت منذ عدة أشهر؛ وأضاف التقرير، نقلًا عن صحيفة إيطالية، أن تلك كانت المرة الأولى التي تتعاطى فيها "ماريا" المخدرات.





وكانت "ماريا" قد خرجت للاحتفال برفقة أصدقائها في الليلة التي سبقت عيد ميلادها، ثم توجهت في أعقاب ذلك إلى محل إقامة حبيبها، والذي قدم لها كمية من مخدر الهيروين كهدية بمناسبة عيد ميلادها، وتعاطت هي الجرعة في الساعات الأولى من صباح يوم عيد ميلادها





وفي صباح يوم السبت الموافق العاشر من أكتوبر، اتصل "فرانشيسكو" بالإسعاف من أجل الفتاة، لكن المسعفين لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها وأعلنوا وفاتها في موقع الحادث.









وتحقق الشرطة في الوقت الراهن مع "فرانشيسكو"، والذي تبين أنه لم يتصل بخدمات الطوارئ بالسرعة الكافية، حيث يُعتقد أنه في حال اتصل بالإسعاف في وقت مبكر لكان من الممكن أن يتم إنقاذ الضحية.





وتحدث والد "ماريا"، الذي قضى سنوات في العمل بمركز للتعافي من الإدمان، عن ملابسات وفاتها قائلًا إن علاقتها بالشاب المشار إليه أثرت عليها سلبًا وغيرتها، وأشار إلى أنها منذ تعرفها عليه أصبحت شخصًا مختلفًا حتى وجدها جثة هامدة في نهاية المطاف.



