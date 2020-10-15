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منوعات

مشاجرة على بوكيه العروس في حفل زفاف تثير السخرية على السوشيال ميديا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:37 ص
مشاجرة على بوكيه
مشاجرة على بوكيه العروس في حفل زفاف تثير السخرية
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هدير علاء
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية لقطات مصورة ترصد اللحظة التي نشبت فيها مشاجرة بين سيدتين خلال حفل زفاف بسبب "بوكيه العروس"، وذلك بعد أن حاولت واحدة من ضيوف حفل الزفاف انتزاع باقة الزهور التي ألقتها العروس بالقوة من الفتاة التي تمكنت من التقاطها، في حين انتابت حالة من الدهشة العروس وبقية الحاضرين.

يشار إلى أنه قد تمت مشاركة مقطع فيديو يرصد تفاصيل ما حدث في حفل الزفاف عبر منصة "Reddit"، حيث حقق أكثر من 60 ألف مشاهدة خلال فترة وجيزة؛ ويُعتقد أن هذا الفيديو صُور في وقت سابق من الأسبوع الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن لم تتم الإشارة إلى مكان التقاطه تحديدًا.


في بداية الفيديو، شوهدت العروس وقد كانت تقف حاملة باقة الزهور وتستعد لإلقائها كي تلتقطها أي من صديقاتها اللاتي تجمعن ورائها كما جرت العادة في حفلات الزفاف؛ وبمجرد أن تمكنت إحدى الفتيات من التقاطها، انقضت عليها فتاة أخرى كانت تقف بجوارها مباشرة بعنف من أجل انتزاع الباقة منها.

ولم يكن أمام الفتاة التي التقطت الباقة أي حل سوى تركها للأخرى التي كانت مصرة على التشبث بها بأي ثمن تجنبًا لإثارة مزيد من الفوضى، وشرعت الأخيرة في الرقص حاملة باقة الزهور في يدها، في حين ابتعدت عنها بقية الفتيات بعد أن أثار سلوكها سخريتهن.


وبعد انتشار الفيديو على السوشيال ميديا، قوبل سلوك هذه السيدة بالسخرية والانتقادات، ووصف العديد من الرواد تصرفها بـ المثير للحرج والجنوني، وفي الوقت ذاته أشادوا بسلوك الفتاة الأخرى التي تركت لها الباقة قبل أن يتطور النزاع بينهما ويتسبب في فضيحة بحفل الزفاف.

وأعربت إحدى الرواد عن تعاطفها مع الفتاة التي التقطت بوكيه العروس أولًا وكتبت في تعليق أنها تشعر بالأسف حيالها، مضيفة أنها في حال لم تكن قد تخلت عن الباقة لكانت السيدة الأخرى انهالت عليها بالضرب بدون شك.

مشاجرة على بوكيه العروس في حفل زفاف تثير السخرية على السوشيال ميديا
مشاجرة على بوكيه العروس في حفل زفاف تثير السخرية على السوشيال ميديا
مشاجرة على بوكيه العروس في حفل زفاف تثير السخرية على السوشيال ميديا
مشاجرة على بوكيه العروس في حفل زفاف تثير السخرية على السوشيال ميديا
مشاجرة على بوكيه العروس في حفل زفاف تثير السخرية على السوشيال ميديا
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