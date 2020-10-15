السيسي يجدد رفض مصر أي مساس بحقوقها المائية.. وأوروبا تعود للحظر والعزل لمواجهة موجة كورونا الجديدة.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تعلن تسجيل 128 إصابة جديدة بكورونا

وزير الخارجية الأمريكي يحض السعودية على اتباع خطى البحرين والإمارات و"تطبيع" العلاقات مع إسرائيل

ميركل: الأيام المقبلة ستكون حاسمة في مكافحة جائحة كورونا

ميلانيا ترامب تعلن خلوها من كورونا بعد فحص جديد

عون يؤجل استشارات تسمية رئيس الحكومة اللبنانية الجديد





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تهتم بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 128 اصابة جديدة و 6 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى خروج 79 متعافيا من الفيروس من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لارشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى 97920 حالة.





وأبرزت صحيفة "الوطن" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن مصر ترفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقها المائية، مجددًا خلال اتصال مع سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا الأربعاء التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق باستئناف المفاوضات الثلاثية لبلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ركزت "الجريدة" على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التي حث فيها المملكة العربية السعودية على "تطبيع" العلاقات مع إسرائيل أسوة بجارتيها البحرين والإمارات العربية المتحدة.





وقال بومبيو أثناء استقباله لنظيره السعودي فيصل بن فرحان إن اتفاقي التطبيع "يساهمان بشكل كبير في أهدافنا المشتركة لتحقيق السلم والأمن الإقليميين". وفي وقت سابق، قالت المملكة بوضوح إنها لن تتبع الإمارات والبحرين اللتين خرقتا "الإجماع العربي" الذي يشرط التطبيع مع الدولة العبرية بتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.





وذكرت "الراي" أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، قرر تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد، أسبوعا "لبروز بعض الصعوبات"، مضيفًا أن ذلك لك جاء "بناء على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها"، لكنه لم يحددها.





دوليًا، نقلت "القبس" عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تحذيرها أن الإجراءات التي ستتخذها السلطات في الأيام والأسابيع المقبلة، ستكون حاسمة في تحديد مدى نجاح البلاد في مواجهة جائحة كورونا.





وقالت بعد اجتماع اتفقت فيه وزعماء الولايات الألمانية الـ16 على إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على الفيروس: "نحن في مرحلة النمو المتسارع، والأرقام اليومية تظهر ذلك".





وحثت المستشارة الألمانية الشباب على القيام بدورهم لوقف انتشار الفيروس التاجي بعد إلقاء اللوم مرارا وتكرارا على الحفلات الخاصة في تفشي المرض في المدن الألمانية.





وقالت "الأنباء" إن فرنسا حظر التجول ليلا، في حين عمدت دول أوروبية أخرى إلى إغلاق المدارس وإلغاء عمليات جراحية واستدعاء طلبة الطب، للعمل وسط ضغوط هائلة على السلطات التي تواجه أسوأ سيناريو لارتفاع حالات فيروس كورونا المستجد مع دخول فصل الشت





وأفادت "الوطن" بأن السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب أعلنت أن نتائج اختباراتها لكورونا جاءت سلبية وأضافت أن نتيجة ابنها كانت إيجابية لكن تحولت إلى سلبية.



