إحباط محاولة أحد العناصر الإجرامية تصنيع وإعادة تدوير الهيروين بكميات كبيرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولة أحد العناصر الإجرامية تصنيع وإعادة تدوير مخدر الهيروين بكميات كبيرة.





كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية قد رصدت نشاط أحد العناصر الإجرامية(عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية "له معلومات جنائية") تخصص في الاتجار بمخدر الهيروين ورصد محاولته لتصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر، متخذًا من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي ( الأمن الوطني - الأمن العام ) ومديرية أمن الإسماعيلية، تم ضبط العنصر الإجرامي حال تواجده بمسكنه.. وبحوزته 20 اسطوانه لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرامات وكمية من مخدرالهيروين الخام وزنت 1,500 كيلو جرام وكمية من خليط مخدر الهيروين بمواد أخرى معدة للكبس وزنت 15 كيلو جراما.. بإجمالي أوزان 21,500 كيلو جراما، والأدوات والمعدات التي يتم استخدامها في عملية التصنيع- سيارة- مبلغ مالي- ميزان- هاتف محمول).



