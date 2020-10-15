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رياضة

جلسات علاجية لـ كهربا في معسكر الأهلي بالمغرب

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:45 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كثف محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم من برنامجه التأهيلي في معسكر أبناء الرداء الأحمر بالمغرب.

وخضع كهربا لجلسة علاج عقب الأفطار اليوم تحت إشراف الدكتور محمد وفائي طبيب التأهيل، ثم خاض فقرات تأهيل متنوعة وفقا للبرنامج المحدد.

وكان كهربا قد غادر مباراة الأهلي أمام بيراميدز في بطولة الدوري بسبب شكواه من آلام في العضلة الخلفية.

وتخضع بعثة الفريق الموجودة حاليا بمدينة الدار البيضاء المغربية  لمسحة طبية في الثانية ظهرا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وتوجد بعثة الأهلي في الدار البيضاء استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد أجرت مسحة طبية قبل السفر إلى المغرب بيومين، وجاءت نتيجتها جميعها سلبية، قبل أن تخضع اليوم لمسحة طبية جديدة، وفقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم إستعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي المقرر لها بعد غد السبت ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وسيكون مران اليوم هو الفيصل في تحديد الموقف النهائي للتشكيلة الرئيسية التي يخوض بها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مواجهة بطل المغرب.

وفرض موسيماني سياجًا من السرية علي تدريبات الفريق منذ وصوله للمغرب بهدف تجهيز الخطة المناسبة لمواجهة الوداد البيضاوي الذي يعد كتابة مفتوحًا للمدرب الجنوب أفريقي.

وعقد موسمياني جلسة أمس مع الثنائي موسي ماتالابا وأحمد سليمان، محللي الأداء بالجهاز الفني استمع خلالها لتقرير شامل بعد دراسة الفريق المنافس بشكل جيد، والاطلاع على عدد من المباريات الأخيرة له بجانب تسلم لمجموعة من الفيديوهات المتنوعة لفريق الوداد؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه استعدادا لمواجهة السبت.

وكان الفريق الأحمر قد خاض مرانه الأول مساء أمس باحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامة سبقها محاضرة نظيرة مطولة استمرت قرابة الــ90 دقيقة شملت تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ولم يكتف موسيماني بمحاضرة واحدة أمس ولكنه كررها مساء لشرح خطة لعب المنافس وتحفيظ لاعبيه المهام داخل الملعب.
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