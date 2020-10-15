نيسان تكشف عن سيارتها الجديدة العائلية المتطورة.. فيديو

كشفت وكلاء شركة نيسان عن بدء الشركة وذلك عن طريق طرح سيارات Elgrand Highway Star العائلية في العديد من أسواق العالم.

كما تتميز هذه السيارة بهيكل ميني فان أنيق وقمرة مزودة بـ4 صفوف من المقاعد ، التي تتسع لـ9 ركاب.

كما حصلت السيارة على مقاعد تقنيات كهربائية مميزة للتحكم بدرجة حرارتها ووضعياتها ، بالإضافة إلى أنها زودت بأقسم متحركة لرفع القدمين أثناء السفر لتفير أكبر قدر من الراحة للمسافرين

ودعت نيسان highway الجديدة بأحدث أنظمة المولتيميديا والصوتيات ، وأنظمة تكييف ممتازة ، بالإضافة إلى أنظمة أمان على كاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية.

كما ستطرح هذه السيارات بعد طرازات ، طرازات عادية vip ، مجهرة بمقاعد وتقنيات داخلية خاصة ، أما بالنسبة للمحركات ، فتأتي السيارات بمحركات بسعة 2.5 ليتر بعزم 170 حصانا، ومحركات بسعة 3.5 ليتر بعزم 280 حصانا، ويمكن أن تحصل على محركات هجينة اقتصادية، وستعمل جميع هذه المحركات مع نظامي دفع أمامي ورباعي

يذكر أن كشفت شركة نيسان اليابانية العريقة فى مجال صناعة السيارات و أحد أكبر العلمات اليابانية فى الأسواق العالمية عن أحدث اصداراتها، وهي Rogue موديل 2021..التى وصفتها بأنها الأعنف في أسطول سياراتها.