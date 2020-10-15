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طلاب أكاديمية الشرطة يرسمون علم مصر بأجسادهم "فيديو"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:50 ص
طلاب الشرطة يرسمون
طلاب "الشرطة" يرسمون بأجسادهم علم مصر
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ريهام فيكتور
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبه أكاديمية الشرطة لعام 2020، حيث استقبل حرس الشرف الرئيس بالسلام الوطني.

بدأ احتفال اليوم بعرض الدراجات الهوائية، من خلال كوكبة من طلبة الدفعة الثانية المستقلين درجاتهم الهوائية في تشكيل منتظم ليشاركوا زملائهم الخرجين يوم تخرجهم وقاموا برسم علم مصر على الأرض بأجسادهم قبل البدء.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد صباح اليوم احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

 يحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين.
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