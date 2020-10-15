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غياب الشهداء يؤلمنا.. رسالة الرئيس السيسي لخريجي كلية الشرطة| شاهد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:16 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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كـريـم الـخـطـيـب
قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لخريجي كلية الشرطة وأسر الشهداء، مضيفا : «باسمي وباسم كل المصريين اتقدم لكم بالتهنئة وأحيي الشهداء».

وقال الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعة 2020 لطلبة كلية الشرطة: «اعتبروا شهدائنا الأب والأخ لك لانهم فعلا ينظرون اليكم بهذه المنزلة والمكانة وغيابهم يؤلمنا واستشهادهم في سبيل مصر، وعزائنا لهم لأن 100 مليون مصري يعيشون وهذا ثمن كبير جدا».

وتابع الرئيس السيسي : «أرحب بكل الأسر وأولياء الأمور الذين قدموا أبنائهم لمصر من خلال كلية الشرطة ليكونوا أبطال يدافعون عنا، وتحية لكهم على كل ما قدموه لنا وهم ليسوا متواجدين معنا الآن وكل التوفيق لأبنائنا».

وشهدت أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين.
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