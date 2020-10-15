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رياضة

أول صور من انضمام أشرف بن شرقي إلى بعثة الزمالك بالمغرب

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:17 م
أشرف بن شرقي مع الناقد
أشرف بن شرقي مع الناقد الرياضي منتصر الرفاعي
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منتصر الرفاعي
انضم المغربي أشرف بن شرقي إلى بعثة فريق الزمالك بالمغرب، منذ قليل، استعدادا لمواجهة الرجاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد أشرف بن مع منتخب المغرب مؤخرا، لخوض وديتي السنغال والكونغو الديمقراطية، استعدادا لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

يذكر أن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك أجري اتصالا تليفونيا باسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك في المغرب وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، أمس، الأربعاء، للاطمئنان على البعثة.

وطالب منصور خلال اتصاله الهاتفي اللاعبين بالتركيز قبل مواجهه الرجاء المغربي.

ومن المقرر أن تقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
أول صور من انضمام أشرف بن شرقي إلى بعثة الزمالك بالمغرب
أول صور من انضمام أشرف بن شرقي إلى بعثة الزمالك بالمغرب
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