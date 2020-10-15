صيانة المدارس وتطهير خزانات مياه الشرب بالمدارس في سفاجا

تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا ، اليوم الخميس، أعمال الإدارة التعليمية بمدينة سفاجا بالتعاون مع الإدارات المعنية بتنظيف وتطهير خزانات المدارس ؛ لضمان جودة مياه الشرب التى يجرى تقديمها لأبنائنا الطلاب، وذلك ضمن استعدادات الإدارة للعام الدراسي الجديد 2020/ 2021.





حيث تفقدت "رئيس المدينة" عدد من المدارس لمتابعة عملية التطهير والصيانة بالإضافة إلى عملية تطهير خزانات مياه الشرب على مستوى جميع المدارس.





وشددت "المغربي" على ضرورة استمرار التنسيق بين مركز الصيانة التابع للوحدة المحلية لمدينة سفاجا و الإدارة التعليمية لصيانة جميع التندات وصناديق المواتير والقيام بأعمال اللحام والتركيب على مستوى جميع المدارس.





وأشارت" رئيس المدينة" إلى أنه جرى التأكيد على مشرفي الإدارة ومديري المدارس ضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالصحة العامة من لبس الكمامات والتعقيم الدائم للأيدي وتوجيه إدارات المدارس لإستيعاب جميع الطلاب وإجراء التنقلات بين المدارس في حال الضرورة طبقا للتوزيع الجغرافى .