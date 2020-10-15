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رياضة

محامي النقاز: لن أتنازل عن قضيتي رغم إيقاف مرتضىى منصور 4 سنوات

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:13 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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محمد السعيد
أكد أنيس بن ميم محامي الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق والترجي التونسي الحالي، أنه لن يتنازل عن قضيته ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

كانت اللجنة الأولمبية أعلنت مؤخرا إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات، بناء على التحقيقات التي أجريت من لجنة التحقيق بعد الشكاوى التي قدمت من النادي الأهلي واتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد وهاني العتال نائب رئيس الزمالك وعبدالله جورج عضو مجلس إدارة الزمالك وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.

وتقدم أنيس بن ميم بشكوي ضد مرتضى منصور إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في شهر إبريل الماضي، بسبب اتهام رئيس الزمالك له بشراء ملف قضية النقاز من محامي الزمالك".

وقال أنيس بن ميم لـ "صدى البلد": إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات؟ ليس لا علاقي بذلك، ولن أتنازل عن قضيتي.

وعن حالة النقاز بعد إصابته بفيروس كورونا مؤخرا، أوضح: "حمدي بحالة جيدة وسوف يغادر الحجر الصحي بعد ثلاثة أيام".
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