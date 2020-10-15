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مرأة

على قد فلوسك.. اصنع كمامة صحية تحميك من الموجة الثانية لكورونا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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آلاء حسن
للحد من انتقال COVID-19 ، بدأت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) مؤخرًا في التوصية باستخدام غطاء من القماش للوجه عندما تكون في الخارج. 

العديد من دراسات أكدت أن الفيروس المسبب لـ COVID-19 ، يمكن أن ينتقل حتى عندما لا يعاني الشخص المصاب به من أعراض إذا كنت قد أصبت بالفيروس فقد يحدث هذا عندما:

عرضية: لديك الفيروس ولكن لم تظهر عليك الأعراض بعد.


بدون أعراض: أنت مصاب بالفيروس ولكن لا تظهر عليك أعراض.


هناك بعض الطرق البسيطة التي يمكنك استخدامها في المنزل لصنع قناع وجه من القماش باستخدام مرشح واستمر في القراءة لتتعلم كيفية صنع قناع وفلتر محلي الصنع واستخدامه والعناية به.



ووفقا لموقع health line ستحتاج إلى المواد التالية لخياطة قناع الوجه بفلتر:

قماش قطني : حاول استخدام قطن منسوج بإحكام تتضمن بعض الأمثلة نسيجًا مُحاكًا أو قماشًا للقميص أو قماشًا عالي التعداد من أكياس الوسائد أو الملاءات.



مادة مرنة: إذا لم يكن لديك أربطة مطاطية فإن بعض العناصر المنزلية المرنة التي يمكنك استخدامها تشمل الأربطة المطاطية وربطات الشعر وإذا لم يكن لديك هذه الأشياء في متناول اليد ، يمكنك أيضًا استخدام الخيط المطاطي. 


مرشح: مركز السيطرة على الأمراض تنصح باستخدام مرشح ولكن قد يشعر بعض الأشخاص أنه يوفر مزيدًا من الحماية ويمكن استخدام فلاتر القهوة بسهولة نتيجة توافرها في العديد من المنازل.



مواد الخياطة: وتشمل المقص وماكينة الخياطة أو الإبرة والخيط.
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