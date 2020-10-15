على دفعتين.. "تموين الوادي الجديد" تعلن تسليم 90 بطاقة ذكية للمنتفعين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد ، الخميس، عن وصول 90 بطاقات تموين ذكية جديدة على دفعتين خلال شهر أكتوبر متمثلة في (بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها.





وأكد المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، انه تم تسليم البطاقات للإدارات التموينية، في مراكز المحافظة الخمسة من خلال المكاتب والإدارات التموينية، وقد جرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وتسليمها المنتفعين.





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وقال صلاح، في بيان صحفي، إنه جرى تسليم 90 بطاقة تموينية ذكية جديدة للإدارات التموينية، بواقع 6 بطاقات لمركز بلاط، و7 بطاقات لمركز باريس، و4 بطاقات لمركز الفرافرة، و22 بطاقة لمركز الداخلة، و51 بطاقة لمركز الخارجة، وجرى التسليم لصاحب البطاقة من خلال الرقم القومي الخاص به.





من جانب اخر وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الخميس، بتغطية مصرف زراعي لإقامة طريق يربط 3 أحياء سكنية بمناطق شمال وغرب مدينة الخارجة.





وأكد الزملوط تكليف الجهاز التنفيذي بسرعة الانتهاء من دراسة تغطية المصرف الزراعي لتحويل مساره إلى أقرب نقطة تجميع صرف للاستفادة من تلك المساحات واستغلالها الاستغلال الأمثل في إقامة مشروعات خدمية للمواطنين وإنشاء طريق يربط حي المعلمين بحي الأمل بالخارجة بشكل مباشر.