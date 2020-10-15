حفلة لاستقبال الطلبة الجدد بزراعة عين شمس

صرح الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس بأن الكلية ستقوم بعمل حفل يوم الأحد القادم ١٠/١٨ بمناسبة العام الدراسي الجديد والترحيب بالطلبة الجدد بقاعة المؤتمرات الكبرى مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية.





سيحضر الاحتفال أ.د. نبيل المدني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د. هشام الحريرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأ.د. ولاء عبد الغني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ورؤساء الأقسام والهيئة المعاونة والإداريين بالكلية.





وسيشمل الاحتفال طابور عرض لطلبة الجوالة والاتحاد، كما سيكون هناك العديد من العروض الفنية سيقدمها طلبة وطالبات الكلية الموهوبين.



