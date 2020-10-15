محافظ أسيوط: مجمع التكسير الهيدروجينى باستثمارات 2.8 مليار دولار

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ،اليوم الخميس، المهندس ناصر اللقانى مدير مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى والوفد المرافق للاطلاع علي ما تم خلال زيارة المستشار البيئي والمجتمعي والمقابلات التي تمت مع الجمعيات الأهلية للمراكز والقرى المجاورة لأرض مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى والذى يقام على أرض المحافظة باستثمارات 2.8 مليار دولار والمالكة له الشركة الوطنية لتصنيع البترول "انوبك " ضمن خطة الحكومة و وزارة البترول لزيادة الاستثمارات والتوسع فى المشروعات خلال الفترة القادمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد .





جاء ذلك بحضور ممثلي المستشار البيئي والمجتمعي (شركة Golder) الدكتورة هناء الجوهري ،وفيدريكو. ايطالي الجنسية. وفلور بريطاني الجنسية وممثلي انوبك المهندس مختار علي المدير التنفيذي للمشروع ، عماد عبد العزيز مدير عام الخدمات واللواء حسام جاد الرب مدير عام الامن والعلاقات الحكومية و حسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط .





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وتم خلال الاجتماع استعراض الخطوات والمراحل التى تمت خلال الزيارة واستعراض ما تم مناقشة مع منظمات المجتمع المدني والاهالي للمراكز والقري المجاورة لقياس مدي رضاء المجتمع عن تنفيذ مثل هذه المشروعات وكذلك الطموح المرجوة من هذه المشروعات لخدمة المجتمع المدني وكذلك أهمية إنشاء المشروع من الناحية البيئة علي منطقة الصعيد كافة ومحافظة اسيوط بشكل خاص ، حيث أن هذا المشروع سيتم تنفيذه وفقا لاحدث نظم الاصحاح البيئى والتى يجرى تنفيذها بوزارة البترول، بالاضافة الى استعراض ومساهمته فى خلق فرص عمل لابناء مركز منفلوط بالاضافة الى تفعيل المشاركة المجتمعية للشركة من خلال مشروعات تنموية وخدمية بقرى المركز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .





وأعلن محافظ أسيوط – خلال اللقاء – على دعمه الكامل للدراسات البيئية والمجتمعية التى يجرى تنفيذها بقرى مركز منفلوط ضمن مراحل تنفيذ مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى على ارض محافظة اسيوط والذى يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه بصعيد مصر بتكلفة استثمارية بلغت 2.8 مليار دولار ويأتي تدعيمًا لجهود وبرامج الدولة التنموية على أرض الصعيد، ويعد من أهم مشروعات التكرير الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية ويهدف الى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت منخفض القيمة لتحويله إلي منتجات بترولية رئيسية عالية القيمة تحتاجها السوق المحلية وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية والبنزين عالي الأوكتين والبوتاجاز، مشيرًا إلى أن المشروع يحقق مردودًا متميزًا في مجال التنمية لمنطقة الصعيد من حيث تغطية احتياجاتها من المنتجات البترولية وامدادات الوقود وكذلك تجنب مخاطر السلامة والبيئة المصاحبة لنقل المنتجات البترولية إلى صعيد مصر عبر الوسائل المختلفة كما سيؤدي إلى فتح آفاق متنوعة للتنمية والمساهمة فى تحقيق الاستفادة للأنشطة المكملة والخدمات والمساهمة فى توفير فرص عمل وخاصة لابناء المحافظة .





واستعرض المهندس ناصر اللقانى مدير مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى ،أهمية المشروع ومعدلات ومراحل التنفيذ حتي تاريخه، لافتا الى اللقاءات التى تمت مع المختصين فى مجال البيئة بالمحافظة والقيادات التنفيذية للوقوف على اجراءات الاصحاح البيئى التى يتم تنفيذها بالمشروع والتى تضمن تطبيق كافة الاشتراطات والسلامة البيئية للمشروع فضلا عن قياس رضا المواطنين عن اهمية المشروع ودراسة الاثر المجتمعى والنفع الذى سيعود على ابناء المحافظة من اقامة المشروع على ارض المحافظة مما سيساهم فى خلق فرص للتنمية وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لابناء المحافظة.



