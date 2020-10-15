أين عقلي.. موقف إنساني من محمود ياسين مع رشدي أباظة ..فيديو

قال الناقد الفني طارق الشناوي،، إن فيلم "أين عقلي" كان لديه أكثر من قصة تكشف مدى احترام وحب الفنان الراحل محمود ياسين لغيره، معقبا: "الفيلم كان يضم كلا من رشدي أباظة وسندريلا السينما المصرية الفنانة سعاد حسني، والتتر كان مكتوبا فيه اسم محمود ياسين الأول، لكن محمود ياسين اعترض قائلا: "اسم رشدي أباظة يتحط الأول".



وأضاف "الشناوي" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن محمود ياسين كان عندة استيعاب لما يحدث داخل السينما من تغيرات.



وأكمل: فيلم الوعد يعد من أجمل الأدوار التي قام بها محمود ياسين، معقبا: كان نفسي الفيلم يتعرض على المسرح عشان أقوله عيد يا أستاذ.



ولفت إلى أنه استمتع بأداء الراحل محمود ياسين في الفيلم وكأنه يستمع إلى أغاني أم كلثوم.



