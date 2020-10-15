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رياضة

تورتة وسيلفي.. مشاهد من احتفال أبو العينين مع لاعبي سيراميكا كليوباترا بالصعود للممتاز

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:59 م
صدى البلد
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محمد سمير
احتفل محمد ابو العينين، رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، مع لاعبي الفريق بعد الصعود رسميا الي الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو سيراميكا كليوباترا علي التقاظ صور السيلفي مع ابو العينين و طارق ابو العينين خلال احتفالهم بالحدث التاريخي الذي يعيشه الفريق بالصعود للممتاز .

وشارك ابو العينين و طارق ابو العينين  اللاعبين فى تقطيع تورتة تحمل شعار فريق سيراميكا كليوباترا احتفالا بالصعود للدوري الممتاز .

وحمل لاعبو الفريق محمد ابو العينين علي الاعناق احتفالا بالصعود الي الدوري الممتاز لاول مرة فى تاريخ النادي .

واحتفل اللاعبون داخل ملعب المباراة بعد الصعود رسميا على أغاني بثها استاد السويس.

وانتهت مباراة سيراميكا كليوباترا وجمهورية شبين والتي جمعت الفريقين على ملعب استاد السويس الجديد، بالتعادل السلبي، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وتعد هي المرة الأولى في تاريخ النادي في الصعود للدوري المصري الممتاز بعدما استطاع تحقيق 43 نقطة متصدرًا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بفارق 3 نقاط عن بتروجيت في المركز الثاني.

وانحصر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب في بداية الشوط الأول وسط استحواذ  من لاعبي سيراميكا كليوباترا وتناقلهم للكرة بشكل جيد، بينما يلعب جمهورية شبين بشكل مُتحفظ للغاية.

وفي الدقيقة 24 سقط أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا داخل منطقة الجزاء مطالبًا حكم اللقاء بضربة جزاء إلا أن الأخير أشار باستمرار اللعب.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول كرة خطيرة من جانب فريق سيراميكا كليوباترا إلا أن الدفاع استطاع إخراجها إلى خارج الملعب.

وفي بداية الشوط الثاني شهدت ضغطا متواصلا من جانب لاعبي سيراميكا كليوباترا لإحراز الهدف الأول في اللقاء إلا أن تصديات حارس جمهورية شبين منعت ذلك.

و في منتصف الشوط الثاني قام هشام شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بعمل عدة تغييرات لتنشيط الجانب الهجومي للفريق .

وفي نهاية اللقاء قام لاعبي سيراميكا كليوباترا بتناقل الكرات داخل وسط الملعب بعد الإطمئنان على تحقيق الصعود الرسمي إلى الدوري المصرري الممتاز.

تورتة وسيلفي.. مشاهد من احتفال أبو العينين مع لاعبي سيراميكا كليوباترا بالصعود للممتاز
تورتة وسيلفي.. مشاهد من احتفال أبو العينين مع لاعبي سيراميكا كليوباترا بالصعود للممتاز
تورتة وسيلفي.. مشاهد من احتفال أبو العينين مع لاعبي سيراميكا كليوباترا بالصعود للممتاز
تورتة وسيلفي.. مشاهد من احتفال أبو العينين مع لاعبي سيراميكا كليوباترا بالصعود للممتاز
تورتة وسيلفي.. مشاهد من احتفال أبو العينين مع لاعبي سيراميكا كليوباترا بالصعود للممتاز
تورتة وسيلفي.. مشاهد من احتفال أبو العينين مع لاعبي سيراميكا كليوباترا بالصعود للممتاز
تورتة وسيلفي.. مشاهد من احتفال أبو العينين مع لاعبي سيراميكا كليوباترا بالصعود للممتاز
تورتة وسيلفي.. مشاهد من احتفال أبو العينين مع لاعبي سيراميكا كليوباترا بالصعود للممتاز
تورتة وسيلفي.. مشاهد من احتفال أبو العينين مع لاعبي سيراميكا كليوباترا بالصعود للممتاز
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