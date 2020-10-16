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برلمان

موسى مصطفى موسى: اندماج الأحزاب أمر صعب جدا فى الفترة الحالية قانونيا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:12 ص
المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد
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معتز الخصوصى
قال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد أن إندماج الأحزاب أمر صعب جدا فى الفترة الحالية قانونيا، لكنه من الممكن إيجاد آلية لحل هذه المشكلة.

وأضاف مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : حينما يتم دمج حزب مع آخر سيكون هناك تصفية لأموال الحزبين، ما سيتطلب معرفة أصول كل حزب ومقراته وميزانياته وعند عقد مقارنة بين الحزبين، فسنجد أن هناك حزبا تمويله أكبر من الآخر، وبالتالى من الصعب الاندماج فيما بينهم.

وأكد رئيس حزب الغد أن التحالفات الانتخابية أسهل من الاندماجات الحزبية فى المرحلة الحالية، لحين تجد الأحزاب حلا للثغرات القانونية التى تواجه الاندماجات فيما بينها.

وأوضح أن أهم مشكلة تعانى منها الأحزاب هى الدعم المادى لأن لغة المال أصبحت متطلباتها كثيرة والدخول ضعيفة، الأمر الذى يرتبط بالتقسيم الجغرافى والتوسعات الأفقية، ويتطلب أحزابا لديها أموال حتى يكون للحزب تواجد فى كل المحافظات على مستوى مصر، وهناك مشكلة أخرى تعانى منها الأحزاب وهى التدريب والتثقيف وهو أمر مطلوب من الأحزاب، حيث لدينا فى حزب الغد تدريب وتثقيف على أعلى مستوى.

واختتم: النهوض بالحياة السياسية فى مصر يكون من خلال الالتزام والوعى وعدم الشخصنة من جانب الأحزاب والنظر للمصلحة العامة بعيدا عن المصالح الشخصية لأى حزب يريد الحصول على امتيازات لأن هذا أمر مرفوض، حيث نريد أن نتعاون جميعا من أجل مصر.
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