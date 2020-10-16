موسى مصطفى موسى: اندماج الأحزاب أمر صعب جدا فى الفترة الحالية قانونيا

قال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد أن إندماج الأحزاب أمر صعب جدا فى الفترة الحالية قانونيا، لكنه من الممكن إيجاد آلية لحل هذه المشكلة.





وأضاف مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : حينما يتم دمج حزب مع آخر سيكون هناك تصفية لأموال الحزبين، ما سيتطلب معرفة أصول كل حزب ومقراته وميزانياته وعند عقد مقارنة بين الحزبين، فسنجد أن هناك حزبا تمويله أكبر من الآخر، وبالتالى من الصعب الاندماج فيما بينهم.





وأكد رئيس حزب الغد أن التحالفات الانتخابية أسهل من الاندماجات الحزبية فى المرحلة الحالية، لحين تجد الأحزاب حلا للثغرات القانونية التى تواجه الاندماجات فيما بينها.



