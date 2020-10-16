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توك شو

كما تدين تدان .. إبراهيم عيسى يصف لحظة اغتيال البنا..فيديو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:15 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن حسن البنا في أخر أيامه كان وحيدا لأن كل من ساندوه في بادئ الأمر وجدوا أمام مساعدتهم غدر و خيانة من قبل الإخوان و بالإضافة إلى تخلي الإنجليز و القصر عنه لأنهم أدركوا خطورة السلاح الذي يمتلكه البنا وهو الإغتيالات لأسباب عقائدية و تلك الاغتيالات بإمكانها إسقاط الدولة المصرية لذلك كل أتباع البنا تركوه وحيدا. 

وأكد عيسى خلال برنامجه «أصل الجماعة» على قناة «on»، أن قوات البوليس قامت بتفتيش مقر الجماعة و تحفظت على كل الأوراق  و إلقاء القبض على كل قيادات الإخوان عدا حسن البنا و لذلك شعر أنه وحيدا و لن ينقذه أحد من ذلك الموقف لذلك تعهد للبوليس أن يسلمهم أسماء أعضاء التنظيم السري مما جعل شباب التنظيم السري يغضبون من البنا. 

وأضاف عيسى أن شباب التنظيم السري غضبوا و شعروا ان حسن البنا سلمهم للكفرة كما يظنون و هذا دفعهم لاغتيال حسن البنا و ذلك في اجتماع له في مقر جمعية الشبان المسلمين في 12 فبراير 1949 و قد ذهب إلى الجمعية لإبلاغه بموعد اللقاء مع وزير الداخلية كي يدلي بمعلومات عن التنظيم الخاص و قتل حسن البنا أمام باب الجمعية في شارع الملكة ناظلي «رمسيس حاليا».     

ونوه إلى أن البنا عندما دخل سيارة الأجرة خرج عليه اثنان من الجماعة و أطلقوا عليه 7 رصاصات و لكن البنا لم يمت من إطلاق النار بل نقل إلى الإسعاف ثم إلى القصر العيني و مات هناك. 
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