اليوم.. وزارة الأوقاف توزع 6 أطنان لحوم أضاحي على الأكثر احتياجا

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه من المقرر أن يتم اليوم الجمعة 16 / 10 / 2020م، توزيع 6 أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظتي: (السويس - كفر الشيخ)، بواقع 4 أطنان لمحافظة كفر الشيخ، و2 أطنان لمحافظة السويس. وذلك للأسبوع الحادي عشر على التوالي.





وأوضحت الوزارة، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه (1084) طنا من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).





وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.





كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.



