عبد المنعم سعيد يكشف سيناريو الانتخابات الأمريكية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن هناك سيناريو خلال الانتخابات الأمريكية، وهي: السيناريو الأول في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أن يفوز جون بايدن مرشح الحزب الديمقراطي والمنافس للرئيس الحالي دونالد ترامب.
وكشف أنه سوف يكون هناك تناقض سياسي روسي أمريكي فى حالة بايدن أكثر مما كان فى عهد الرئيس الأمريكى ترامب، وأكد أنه يري بايدن كمرشح به درجة كبيرة من الاعتدال حتى الآن.
وأضاف خلال حواره ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة أم بي سي تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه هناك سيناريو آخر أن تحدث أزمة دستورية في أمريكا ينتج عنها عقد صفقة أو انفجار الوضع، موضحًا أن زمن تقديس الانتخابات الأمريكية انتهى وإن الانتخابات المقبلة يتم التشكيك فيها قبل بدايتها.
وتابع أنه في حال فوز ترامب في الانتخابات سيستمر في سياسة الانسحاب من العالم ومنح الأولوية لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.
وكشف عبد المنعم سعيد أن السيناريو الأرجح في الانتخابات هو عدم فوز أي مرشح في مرحلة التصويت الشعبي وإحالة الوضع للمحكمة الدستورية.
وتحدث عبد المنعم سعيد عن مجلس الشيوخ بعد اختياره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال إن المعينين في مجلس الشيوخ يمثلون إضافة وخبرة لمن تم انتخابهم بمجلس الشيوخ، أن المجلس سوف يعمل على استكمال الاستحقاقات الدستورية، مؤكدًا " سأحاول أن أسهم في مجلس الشيوخ من خلال خبرتي بالعلاقات الدولية والخارجية، لافتا إلى أن العشوائيات من اهتمام مجلس الشيوخ من الناحية الاقتصادية والسياحية وتثقيفية.
وأكد أن مناقشة إصلاح النظام الإداري من أولويات مجلس الشيوخ خلال انعقاده، وأن النمو الاقتصادي في العالم الحالي كان مرتفعا رغم كورونا، متوقعا زيادة النمو الاقتصادى العام المقبل .
وأوضح أنه لابد من تحقيق رصيد الرأس مالي من الناحية الكهرباء والثقافة والتعليم للتحول من الفقر إلى الغناء.