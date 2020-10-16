AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عبد المنعم سعيد يكشف سيناريو الانتخابات الأمريكية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن هناك سيناريو خلال الانتخابات الأمريكية، وهي: السيناريو الأول في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أن يفوز جون بايدن مرشح الحزب الديمقراطي والمنافس للرئيس الحالي دونالد ترامب.

وكشف أنه سوف يكون هناك تناقض سياسي روسي أمريكي فى حالة بايدن أكثر مما كان فى عهد الرئيس الأمريكى ترامب، وأكد أنه يري بايدن كمرشح به درجة كبيرة من الاعتدال حتى الآن.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة أم بي سي تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه هناك سيناريو آخر أن تحدث أزمة دستورية في أمريكا ينتج عنها عقد صفقة أو انفجار الوضع، موضحًا أن زمن تقديس الانتخابات الأمريكية انتهى وإن الانتخابات المقبلة يتم التشكيك فيها قبل بدايتها.

وتابع أنه في حال فوز ترامب في الانتخابات سيستمر في سياسة الانسحاب من العالم ومنح الأولوية لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.
وكشف عبد المنعم سعيد أن السيناريو الأرجح في الانتخابات هو عدم فوز أي مرشح في مرحلة التصويت الشعبي وإحالة الوضع للمحكمة الدستورية.

وتحدث عبد المنعم سعيد عن مجلس الشيوخ بعد اختياره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال إن المعينين في مجلس الشيوخ يمثلون إضافة وخبرة لمن تم انتخابهم بمجلس الشيوخ، أن المجلس سوف يعمل على استكمال الاستحقاقات الدستورية، مؤكدًا " سأحاول أن أسهم في مجلس الشيوخ من خلال خبرتي بالعلاقات الدولية والخارجية، لافتا إلى أن العشوائيات من اهتمام مجلس الشيوخ من الناحية الاقتصادية والسياحية وتثقيفية.

وأكد أن مناقشة إصلاح النظام الإداري من أولويات مجلس الشيوخ خلال انعقاده، وأن النمو الاقتصادي في العالم الحالي كان مرتفعا رغم كورونا، متوقعا زيادة النمو الاقتصادى العام المقبل .

وأوضح أنه لابد من تحقيق رصيد الرأس مالي من الناحية الكهرباء والثقافة والتعليم للتحول من الفقر إلى الغناء.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صديقة في معركة الانتخابات.. من هي كامالا هاريس نائبة بايدن الديمقراطية؟

عبد المنعم سعيد: مجلس الشيوخ سيكون به خبرات كبيرة تساعد في إقرار التشريعات.. فيديو

ترامب أم بايدن| كيف تؤثر نتيجة الانتخابات الأمريكية على الاقتصاد الدولي؟.. أكبر بنوك العالم يجيب

بايدن: سألغي ترشيح يعرضه ترامب للمحكمة العليا الأمريكية حال فوزي في الانتخابات

إهانات متبادلة ومشادات حادة.. الفوضى تسيطر على أول مناظرة لـ ترامب وبايدن.. ملخص ما دار بين مرشحي الرئاسة الأمريكية

هل تفوق بايدن على ترامب في المناظرة الأولى؟.. عبد المنعم سعيد يوضح

ترشيحاتنا

في اليوم العالمي للتغذية .. 7 عادات خاطئة يجب تجنبها فورا

في عيد ميلاد مكة .. محمد صلاح يتصدر الترند.. ومغردون: كل سنة وانتي طيبة يا أميرة العرب

عبد الناصر محمد: فرجاني ساسي يتعامل بتعالي مع الزمالك

ديمي لوفاتو تتحدث عن معاناتها بسبب الحجر المنزلي

عمر ربيع ياسين: الأهلي يمنع انتقال آزارو لـ الزمالك أو بيراميدز

مدرب دجلة: أرغب في ضم مصطفى محمد واستعارة نيدفيد ومحمد شريف .. وجيرالدو أهم لاعبي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملعقة بعد الغداء .. مكون غير متوقع من مطبخك يقوي المناعة

16 أكتوبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

لعلاج ما أفسده كورونا .. دراسة تنصح باتباع هذا النظام بعد التعافي من العدوى