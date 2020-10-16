عبد المنعم سعيد يكشف سيناريو الانتخابات الأمريكية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد ، المفكر السياسي، إن هناك سيناريو خلال الانتخابات الأمريكية، وهي: السيناريو الأول في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أن يفوز جون بايدن مرشح الحزب الديمقراطي والمنافس للرئيس الحالي دونالد ترامب.





وكشف أنه سوف يكون هناك تناقض سياسي روسي أمريكي فى حالة بايدن أكثر مما كان فى عهد الرئيس الأمريكى ترامب، وأكد أنه يري بايدن كمرشح به درجة كبيرة من الاعتدال حتى الآن.





وأضاف خلال حواره ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة أم بي سي تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه هناك سيناريو آخر أن تحدث أزمة دستورية في أمريكا ينتج عنها عقد صفقة أو انفجار الوضع، موضحًا أن زمن تقديس الانتخابات الأمريكية انتهى وإن الانتخابات المقبلة يتم التشكيك فيها قبل بدايتها.





وتابع أنه في حال فوز ترامب في الانتخابات سيستمر في سياسة الانسحاب من العالم ومنح الأولوية لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.

وكشف عبد المنعم سعيد أن السيناريو الأرجح في الانتخابات هو عدم فوز أي مرشح في مرحلة التصويت الشعبي وإحالة الوضع للمحكمة الدستورية.



