مسجل خطر يغتصب سيدة أمام زوجها.. تعليق ناري من تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين إن الفترة الأخيرة وتحديًا الأسبوع الحالى شهد وقائع تعدي على السيدات كثيرة، موضحًا أن المتهمين فى القضايا، أقل من أن يصفوا بالكلاب، معلقًا " دى ناس مينفعش نصفها بالحيوانات لأنها أفضل منهم".





وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن وقائع الـ تعدي على السيدات مؤلمه وعلى المجتمع الانتباه لها، ومواجهتها بكل قوة، منفعلا: " هناك بعض الرجال استباحوا عرض النساء وهذا لا يرضى أحد".





وتحدث عن بعض الواقع مها: الواقعة الأولى واقعة الشاب الذي تعدى على سيدة مسنة بالغربية، وذلك بسبب خلافات بينهم وهذا غير مقبول.





وأوضح تامر أمين أن الواقعة الثانية واقعة فتاة المعادي التى توفيت على يد اثنين من الشباب، موضحًا أن الضحية كانت مخطوبة وفرحها فى الأشهر المقبلة.





ولفت إلى أن الفتاة كانت تسير بمفردها فى الشارع، وقامت الأثنين المجرمين بمحاولة خطف الشنطة ونتج عنها سحل الفتاة وتوفيت.

وأشار تامر أمين إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بالقبض على المتهمين عديمى الرحمة والضمير، ورفض تامر عرض صورهم قائلا: بلاش صوراهم".





وفى نفس السياق قال تامر أمين أن هناك واقعة أخري فى الاسماعيلية أكثر اجرامًا، وهي قيام مسجل خطر يغتصب سيدة أمام زوجها بمعاونة 2 من اصدقائه المجرمين.





وتابع : " انا ضغطى على لما سمعت القصة دى اليوم".





وأكد أن هناك واقعة أخرى فى حى السلام، وقال: " فى واحد حاول خطف طفل من سيدة تسير فى الشارع".