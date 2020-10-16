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حوادث

ضبط عامل بحوزته 13 لفافة بانجو في سوهاج

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:05 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمركز المراغة من ضبط عامل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر بسوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يُفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات من ضبط "صلاح. ش. ع"، 32 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز، وبحوزته 13 لفافة من مادة البانجو المخدر يزنوا 300 جرام، ومبلغ مالي 115 جنيهًا، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.


وبمواجهته وبتضيق الخناق عليه أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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