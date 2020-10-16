موجز السوشيال ميديا..محمد صلاح يتصدر الترند..عمر كمال يعلن عن مفاجأة بعد أيام...هنا الزاهد برفقة عائلتها

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتية:
دشن عدد من رواد موقع االتواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج محمد صلاح احتفالا بعيد ميلاد ابنتة مكة.
أعلن الفنان عمر كمال عن مفاجأة قريبة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيه عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة جديدة أثناء حضورها إحدي المناسبات.
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # افرقيا يا اهلي بتنادينا بشأن مباراة الأهلى والوداد المقرر إقامتها السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.
نشرت الفنانة ياسمين صبري فيديو جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".