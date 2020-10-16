رشا مجدي: أبو العينين يؤكد دعمه لتطوير قطاع الرياضة في الجيزة.. فيديو

أكدت الإعلامية رشا مجدي أن النائب محمد أبو العينين يقدم دعما كبيرا لجميع أفراد المنظومة الرياضية بنادي سيراميكا كليوباترا،لافتة إلى تهيئة كافة عوامل النجاح وتواجد النائب محمد أبو العينين أمس لمؤازرة لاعبي نادي سيراميكا كليوباترا يعكس مدى اهتمامه بالرياضة وبدعم نادي سيراميكا كليوباترا.





وأضافت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد،أن النائب محمد أبو العينين هنأ لاعبي فريق سيراميكا كليوباترا بمناسبة صعودهم للدوري الممتاز،وقال تهنئة من القلب لأبنائي في نادي سيراميكا كليوباترا على صعوده للمرة الأولي في تاريخه وهو حلم تمكننا من تحقيقه بعد مجهود كبير".





وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أن النائب ابو العينين أكد أنه على الرغم من وجود منافسة للتأهل مع أندية كبيرة إلا أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وقدموا مجهودا كبيرا وكل عناصر المنظومة كانوا متفوقين .





وأشارت رشا مجدي إلى أن أبو العينين أكد أن الأداء الذي قدمه اللاعبين دفعه إلى دعمهم ويكون معهم قلبا وقالبا،وأنه توجه بالشكر للاعبين والجهاز الفني والمنظومة على الإنجاز التاريخي والتواجد في أهم مسابقة رياضية في مصر.





وقالت مقدمة برنامج صباح البلد إن النائب محمد أبو العينين أكد أنه سيدعم القطاع الرياضي ككل في محافظة الجيزة وتصبح نواه حقيقية للرياضة فى مصر وتفيدها خلال الفترة القادمة.