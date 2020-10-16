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ثقافة

وش القفص لـ سارة الذهبي يتصدر الأعلى مبيعا في معرض الكتاب بالإسكندرية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:29 ص
صدى البلد
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طارق موسى
أعلنت دار "تويا" للنشر والتوزيع، قائمة الكتب الأكثر مبيعًا بجناحها بمعرض الاسكندرية الدولى للكتاب، حيث تصدرت كتب سارة الذهبي المبيعات بمجموعتها "فيها حاجة حرشة و خلطة عمري وأخيرًا كتاب وش القفص".

وتمتاز كتابات سارة الذهبي بأنها خفيفة ومرحة وتناقش الموضوعات الأسرية والشبابية بطريقة كوميدية جعلتها من الكاتبات التى تحتل صدارة الكتابة الساخرة خلال السنوات الأخيرة.

وكتبت سارة الذهبي على غلاف كتابها الأخير: "أن كلنا بنحب نختار ومن وش القفص.. مش بس وإحنا بنشتري خضار وفاكهة.. لأ.. حتى في علاقتنا بندوَّر على وش القفص.. عشان نبعد عن البايظ اللي متداري ومش شايفينه.. واللي شكله يفتح النِّفس بس لما تركز فيه تلاقيه مدوِّد وخدَّاع.. واللي عامل فيها كويس وكله سوس من جوَّه! عايزين "البيرفيكشن" أو بالعامية عايزين كل حاجة مظبوطة بالشعرة زي ما الكتاب بيقول.. بندور في ساقية الحياة عشان كل تفاصيل عيشتنا تكون على الفرَّازة! في تربية ولادنا.. في ستايل حياتنا.. في علاقتنا.. في شغلنا.. وهي دي فكرة الكتاب.. إننا نجيب الحلو من هنا على الحلو من هنا.. عشان نعمل حاجة أوستيك... حاجة يتقال عليها وش القفص بصحيح.
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