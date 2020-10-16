وش القفص لـ سارة الذهبي يتصدر الأعلى مبيعا في معرض الكتاب بالإسكندرية

أعلنت دار "تويا" للنشر والتوزيع، قائمة الكتب الأكثر مبيعًا بجناحها بمعرض الاسكندرية الدولى للكتاب، حيث تصدرت كتب سارة الذهبي المبيعات بمجموعتها "فيها حاجة حرشة و خلطة عمري وأخيرًا كتاب وش القفص".





وتمتاز كتابات سارة الذهبي بأنها خفيفة ومرحة وتناقش الموضوعات الأسرية والشبابية بطريقة كوميدية جعلتها من الكاتبات التى تحتل صدارة الكتابة الساخرة خلال السنوات الأخيرة.



