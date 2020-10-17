فيه هاجر النبي.. معلومات عن شهر ربيع الأول ولماذا سمي بالأنوار

تحتفل الأمة الإسلامية فى الأول من محرم بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة بمثابة لبس تاريخى لدى الجموع من المسلمين والأمة المصرية، فالتاريخ يؤكد أن الهجرة كلها كانت فى شهر ربيع الأول





متى كانت الهجرة

الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة يوم 1 ربيع الأول وظل فى بطن الصحراء 8 أيام إلى أن وصل قباء وظل بها 4 أيام إلى أن دخل المدينة يوم 12 ربيع الأول والذى يصادف أنه يوم مولده.





الاحتفال بالعام الهجري

الاحتفال ببداية العام الهجرى والذى بدأ الاحتفال به فى عهد عمر بن الخطاب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعشر سنوات، وتم البدء باتخاذ التقويم العربى لأنه لم يكن هناك تقويم خاص بالمسلمين حينذاك، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الخريطة النهائية للزمان، وحدد الأشهر الحرم والذى أكد أنهم ثلاث متواليات.





لماذا التاريخ الهجري من محرم والهجرة في ربيع الأول؟





لماذا سمي بربيع الأنوار