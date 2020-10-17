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ديني

فيه هاجر النبي.. معلومات عن شهر ربيع الأول ولماذا سمي بالأنوار

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
شهر ربيع الأول
شهر ربيع الأول
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محمد شحتة
تحتفل الأمة الإسلامية فى الأول من محرم بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة بمثابة لبس تاريخى لدى الجموع من المسلمين والأمة المصرية، فالتاريخ يؤكد أن الهجرة كلها كانت فى شهر ربيع الأول.

متى كانت الهجرة
الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة يوم 1 ربيع الأول وظل فى بطن الصحراء 8 أيام إلى أن وصل قباء وظل بها 4 أيام إلى أن دخل المدينة يوم 12 ربيع الأول والذى يصادف أنه يوم مولده.

الاحتفال بالعام الهجري
الاحتفال ببداية العام الهجرى والذى بدأ الاحتفال به فى عهد عمر بن الخطاب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعشر سنوات، وتم البدء باتخاذ التقويم العربى لأنه لم يكن هناك تقويم خاص بالمسلمين حينذاك، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الخريطة النهائية للزمان، وحدد الأشهر الحرم والذى أكد أنهم ثلاث متواليات.

لماذا التاريخ الهجري من محرم والهجرة في ربيع الأول؟
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- كانت في شهر ربيع الأول ولم تكن في «المُحرم».

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وأوضح « الشحات الجندي» لـ«صدى البلد»، أن المصريين يحتفلون في شهر المحرم ببداية التقويم الهجري الجديد، ويضمون اسم النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الاحتفالات بقولهم «الهجرة النبوية» تعظيمًا له لأنه عليه -الصلاة والسلام- هو من قام بالهجرة.

لماذا سمي بربيع الأنوار
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن شهر ربيع الأنوار، وهو أول الربيعين، الذي ظهر فيه نور النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- للعالمين، فأسماه المسلمون بربيع الأنوار، حيث تلألأت الأنوار المحمدية، والمنح الصمدانية والمواهب الربانية؛ فهذا شهر كريم إذا ما دخل علينا دخل علينا بالنور وبالفرحة يفرح به كل مسلم».

حكم الاحتفال بالمولد النبوي
وأشار المفتي السابق، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده، وسأله الصحابة عن صيامه ليوم الاثنين فقال لهم «هذا يوم ولدت فيه»، وكان يحتفل به كل أسبوع بالصيام فيه وذكر الله والصلاة والصيام.

وأشار إلى أن أهل الحجاز وسوريا يحتفلون بمولد النبي -صلى الله عليه وسلم- كل شهر، وفي شهر ربيع الأول يحتفلون كل يوم ويسمونه «ربيع الأنوار»، ويكون عند كل فرد فيهم في منزله الاحتفال، وهذا لم يوجد في مصر.
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