بعد غياب 7 أشهر.. أول ظهور رسمي للملكة إليزابيث بدون كمامة.. فيديو وصور

بعد غياب عن الظهور الرسمي دام لمدة سبعة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ظهرت الملكة إليزابيث في أول مشاركة رسمية لها بشكل خالف توقعات الجميع حيث رفضت ارتداء قناع وجه (كمامة) للوقاية من عدوى كورونا.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، سعت الملكة إلى إرسال رسالة تطمئن بها شعبها بعدما عادت إلى العمل والظهور الرسمي بدون ارتداء قناع وجه، خلال أول مشاركة عامة لها خارج المقر الملكي منذ اجتياح فيروس كورونا البلاد.





وانضم إليها الأمير ويليام، خلال زيارتها لمختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع (Dstl) في بورتون داون بالقرب من سالزبوري، للقاء العلماء الذين عملوا في أعقاب هجوم نوفيتشوك 2018، وأثناء اجتماعها مع الخبراء، استجابت الملكة إليزابيث لارتفاع مستويات عدوى فيروس كورونا، قائلة إنها كانت متوقعة أن الوباء سيكون مروعا.





وحافظت الملكة على وجود مسافة آمنة من الجميع، وكانت تسير بشكل منفصل بواسطة طائرة هليكوبتر وسيارة، ولم تختر ارتداء أغطية الوجه على الرغم من أن عمر الملكة يقع في الفئة العمرية المعرضة للخطر.





وتجنبت الملكة صاحبة الـ 94 عاما ارتداء كمامة باختيارها، ولم يكن الامر ناتجا عن أسباب صحية، ورأى البعض أن هذه الخطوة على أنها رسالة إيجابية لأن عدة مناطق بالمملكة المتحدة تواجه خطر الإغلاق مجددا.





تم اتخاذ احتياطات أمان مشددة لحماية الملكة، ومن المقرر أن يكون جميع الأشخاص وعددهم 48 المرافقين لها وعلى اتصال وثيق معها، إجراء اختبار عدوى كورونا باستمرار للتأكد من سلامتهم وجميعهم جاءت نتائجهم سلبية.



