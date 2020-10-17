بداية الدراسة بجامعة الأزهر.. الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكليات وشروط التحويل

تبدأ اليوم السبت، الدراسة في العام الجديد 2020-2021 بكليات جامعة الأزهر، وفق اجراءات وضوابط أقرتها الجامعة بشكل عام وتطبقها الكليات على حسب ظروفها.





ونبهت إدارة الجامعة على الكليات بضرورة وضع جداول لتخفيف الكثافات بين الطلاب في المدرجات والإلتزام بارتداء الكمامة والتطهير والتعقيم المستمر، وعدم السماح بالكثافات أو الإزدحام بين الطلاب والتمركزات داخل الكلية.





نتيجة تنسيق الأزهر 2020-2021

وكان الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، قد اعتمد الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم اليوم السبت .

وأعلن الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على مكتب التنسيق أن الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأزهر بالقاهرة بلغ 635 درجة، وكلية طب الأزهر بدمياط 634 درجة ،كلية طب الأزهر بأسيوط 632 ، كلية الصيدلة بالقاهرة 628 ، الصيدلة بنين أسيوط 626 ، طب الأسنان القاهرة 631 ، طب الأسنان بنين أسيوط 630 ، هندسة القاهرة 619 ، الهندسة بنين قنا 615 ، العلوم بالقاهرة 595 ، العلوم بنين أسيوط 570 ، التجارة بنين القاهرة 532 ، التجارة باللغة الانجليزية 545 ، التربية الرياضية للبنين 575 لطلاب القسم العلمي.

وكلية التمريض 617 درجة، والمعهد الفني للتمريض بالقاهرة 601 درجة، والمعهد الفني للتمريض بأسيوط 589 درجة، وكلية التربية بنات بالقاهرة 575 درجة، وكلية الاقتصاد المنزلي 532 درجة، وكلية التجارة بنات بالقاهرة 504 للقسم العلمي، وكلية التجارة بنات باللغة الإنجليزية 587 درجة.





الأوراق المطلوبة للالتحاق بكليات جامعة الأزهر

1- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها. 2- أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها. 3- بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب. 4- نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب. 5- عدد (6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة. 6- عدد (3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي. 7- بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها. 8- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.

ونبهت الجامعة على أن يحتفظ الطالب بصور هذه الأوراق بعد تقديم ملفه. ويقوم الطالب بسداد الرسوم المقررة وقدرها (175.5 جنيهًا) للانتظام، و(425.5 جنيهًا) للانتساب عند تقديم أوراقه، وسيتم فتح باب التقديم فور انتهاء وحدة نظم المعلومات والشبكات من إعداد كشوف التنسيق وإرسالها إلينا، وسنعلن عنه لاحقًا.



شروط التحويل بين الكليات

بدأت جامعة الأزهر، في استقبال الطلاب والطالبات الراغبين في التحويل بين كليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم للعام الجامعي 2020-2021 المنتظمين والمنتسبين بفرق النقل فوق الأولى أو الإعدادية ولا يجوز تحويل طلاب الفرق النهائية وقبل النهائية بين الكليات المناظرة.

وأكدت الجامعة، أن التحويل يشترط فيه أن تتم جميع حالات التحويل أو نقل القيد بموافقة عميدي الكلية حيث لا يتم الالتفات لأية طلبات مخالفة للوائح أو بعد انتهاء فترة التحويل والمعتد به في ذلك هو تاريخ سداد مصروفات التحويل، مشيرا إلى أنه تم مد هذه الفترة تيسيرا على الطلاب ومنحهم فرصة أكبر في حالة رغبتهم في التحويل.

ويمكن للطلاب والطالبات من فرق النقل فوق الإعدادية أو الأولى أو الثانية المنتظمين والمنتسبين التحويل بين الكليات المتناظرة بشرط أن يكون الطالب أو الطالبة ناجحا بتقدير مقبول على الأقل ولا يسمح بالتحويل للطلاب المنقولين بمواد بأي حال من الأحوال، أما ما يتعلق بكليات الطب وطب الأسنان والهندسة والصيدلة والهندسة الزراعية والعلوم فيجوز التحويل بموافقة العمداء المختصين واعتماد رئيس الجامعة بشرط الحصول على تقدير ممتاز، وذلك في غير الفرق النهاية وقبل النهائية.

ولا يجوز تحويل الطلاب والطالبات الذين منحوا فرصا استثنائية للتقدم لأداء الامتحان من الخارج، ولا يجوز للطالب أو الطالبة العدول عن التحويل أو نقل القيد بعد الموافقة عليه واعتماده مهما كان الأسباب.

كما أن التحويل ونقل القيد بين الكليات والشعب مسموح به مرة واحدة خلال العام الجامعي الواحد، ولا يجوز ذلك بعد انتهاء المواعيد، كما لا يجوز للطالب بعد الموافقة على التحويل واعتماده المطالبة بالسكن الجامعي، حيث إن ذلك تم بناءً على رغبته ويستثنى من ذلك الذي يتم نقله لشعبة أو لكلية ليس لها نظير في منطقته الجغرافية التابع لها.





كليات جامعة الأزهر للبنين