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رياضة

ماهر يستدعي ثنائي الناشئين محمد الجمل وأمير شعيب للانضمام لمعسكر المصري ببرج العرب

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:50 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
استدعى الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري الثنائي الناشئ محمد الجمل وأمير شعيب للانضمام لمعسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق نادي طنطا والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب. 


وشارك الثنائي الناشئ في مران الفريق مساء اليوم والذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

جدير بالذكر أن اللاعب محمد الجمل والذي يشغل مركز المهاجم كان قد سبق له الانضمام لتدريبات الفريق الأول خلال الأشهر القليلة الماضية ، حيث شارك اللاعب في عدد من المباريات الودية للفريق والتي نجح خلالها في إحراز هدف في مرمى فريق طلائع الجيش خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين نهاية شهر يوليو الماضي ، كما انضم اللاعب كذلك لقائمة مباراة المصري والأهلي التي جرت في التاسع والعشرين من أغسطس الماضي.

أما اللاعب أمير شعيب والذي يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم، فتعد هي المرة الأولى التي ينضم خلالها للفريق الأول ، علمًا بأن اللاعب والبالغ من العمر 21 عامًا كان قد انضم لناشئي المصري مطلع الموسم الحالي قادمًا من صفوف فريق وادي دجلة ، قبل أن يوقع معه النادي المصري قبل نحو أسبوعين عقد احتراف انتقل بموجبه من كونه لاعب هاوٍ إلى لاعب محترف.

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